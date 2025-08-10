„Sunt ochit pe lunetă!”  Papp, încă un discurs împotriva arbitrilor: „Doar m-am răstit puțin la el. De pe tunel mă iau: «Să fii cuminte!»”
Paul Papp (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Sunt ochit pe lunetă!” Papp, încă un discurs împotriva arbitrilor: „Doar m-am răstit puțin la el. De pe tunel mă iau: «Să fii cuminte!»”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.08.2025, ora 00:10
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 22:12
  • U CLUJ - PETROLUL 1-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul oaspeților, l-a criticat pe arbitrul Rareș Vidican: „Am primit un galben gratuit! Sunt ochit, pe lunetă!”.

Încă un meci, încă un discurs dur la adresa arbitrilor al experimentatului stoper al „lupilor galbeni”: Papp e sigur că e vânat.

„E ceva foarte păcătos!” FCSB, detalii despre starea lui Radunovic : „Probabil va pleca la Londra” + Ce se întâmplă cu Olaru, Cisotti, Alibec și Bîrligea
Citește și
„E ceva foarte păcătos!” FCSB, detalii despre starea lui Radunovic: „Probabil va pleca la Londra” + Ce se întâmplă cu Olaru, Cisotti, Alibec și Bîrligea
Citește mai mult
„E ceva foarte păcătos!” FCSB, detalii despre starea lui Radunovic : „Probabil va pleca la Londra” + Ce se întâmplă cu Olaru, Cisotti, Alibec și Bîrligea

U CLUJ - PETROLUL 1-1. Paul Papp, despre Rareș Vidican: „Doar m-am răstit la el”

După un duel pentru minge cu Thiam, Papp a cerut fault în atac, însă el a fost cel care a încasat un „galben”. Fusese avertizat și în meciul precedent, cu UTA.

„Sunt dueluri fundaș-atacant, cred că n-am exagerat cu nimic, nici el (Lukic). Mie îmi atrăgea atenția - nici lui Thiam, nici lui Lukic nu le trăgea. Eu am primit un galben gratuit, meciul următor mai primesc un galben, cred că tot gratuit, nu-i lovesc, doar pun mâna așa pe ei.

Ce să vă mai zic, am zis și săptămâna trecută, normal că s-a creat o impresie, vede toată lumea, la cel mai mic contact imediat dă fault. În fine, am învățat să trăiesc cu asta, nu e nicio problemă, merg înainte, eu îmi fac jocul.

Cred că nu sunt un fundaș chiar așa de dur precum par, vorbesc frumos, nu înjur niciodată, nici acum nu am făcut-o, n-am ridicat mâinile.

M-am răstit puțin la el, cred că a fost fault, Bic a intrat în mine, m-a lovit și în ureche și m-a călcat și pe mână, normal că n-a dat nimic la mine.

În schimb, Thian și Jovo au intrat dur în prima repriză, a fluierat fault banal și atât, nici măcar galben, nimic. La mine - primul fault, primul galben.

Nu mai are rost să comentez arbitrajul, de pe tunel mă iau că «Să fii cuminte, să stai cuminte». Ce să stau cuminte? Suntem la fotbal, mânca-v-aș gura voastră! Ce să stau cuminte? Iar mă aprind. Ce să stau cuminte? Suntem la fotbal, vreau să câștig, sunt ambițios, sunt motivat, am toate chestiile astea la mine”, a spus Papp la Digi Sport.

Paul Papp, după ce a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1) Paul Papp, după ce a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1)
Paul Papp, după ce a primit cartonaș galben (FOTO: captură Prima Sport 1)

Brigada care a condus meciul dintre U Cluj și Petrolul:

  • Arbitru: Rareș Vidican. Asistenți: Marius Badea, Daniel Mitruți / Arbitru VAR: Iulian Dima. Asistent VAR: Marius Marica
Acum ce să mai zic? Am zis săptămâni la rând, am spus-o și la cald, știu că repercusiuni negative vor fi, sunt ochit, sunt pe lunetă, dar asta e. Paul Papp, fundaș Petrolul Ploiești

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Nu solicităm bilete la Prishtina”  Mihai Stoica a anunțat că suporterii celor de la FCSB nu vor face deplasarea în Kosovo
Superliga
23:21
„Nu solicităm bilete la Prishtina” Mihai Stoica a anunțat că suporterii celor de la FCSB nu vor face deplasarea în Kosovo
Citește mai mult
„Nu solicităm bilete la Prishtina”  Mihai Stoica a anunțat că suporterii celor de la FCSB nu vor face deplasarea în Kosovo
„Și pe mine m-au înjurat” Adrian Neaga, despre  apostrofările suporterilor Stelei pentru Nicolae Dică
Liga 2
22:47
„Și pe mine m-au înjurat” Adrian Neaga, despre apostrofările suporterilor Stelei pentru Nicolae Dică
Citește mai mult
„Și pe mine m-au înjurat” Adrian Neaga, despre  apostrofările suporterilor Stelei pentru Nicolae Dică

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
petrolul ploiesti Universitatea Cluj liga 1 paul papp rares vidican
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share