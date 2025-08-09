U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off
Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești
Superliga

U Cluj - Petrolul 1-1 Cele două echipe s-au anihilat reciproc. „Studenții" urcă pe ultima poziție de play-off

alt-text Silviu Dumitru , Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 23:32
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 23:43
  • Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești au remizat, pe Stadionul Municipal din Sibiu, 1-1.
  • Pentru ardeleni a marcat Jovo Lukic (26 de ani), în timp ce „lupii galbeni” au punctat prin Bogdan Marian (20 de ani).
  • „Studenții” urcă pe ultima poziție de play-off.

Universitatea Cluj a început mai ofensiv partida disputată la Sibiu, însă în prima jumătate a primei reprize nu a reușit să își creeze ocazii mari.

Elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au întețit atacurile la poarta prahovenilor și Jovo Lukic a reușit să marcheze în minutul 44, după o serie de ratări consemnate în secvențele precedente de joc.

După pauză, „studenții” au început cu elan, însă nu au reușit să își majoreze avantajul. Ludewig a anunțat pericol la poarta lui Chirilă, în minutul 58, pentru ca 13 minute mai târziu, Bogdan Marian să înscrie, în poarta clujenilor, primul său gol la nivel de seniori.

Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești 1-1

  • Au marcat: Lukic '44 / Marian '71

FINAL DE MECI! Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești remizează, 1-1.

Repriza secundă a fost prelungită cu patru minute.

Min. 71 - Gol Petrolul! După o acțiune colectivă, Gicu Grozav îi pasează, în partea stângă a careului, lui Bogdan Marian care șutează în forță la colțul drept al porții lui Chirilă.

Min. 58 - Ludewig crentează la firul ierbii, iar Doumtsios, aflat în apropierea careului de șase metri, nu interceptează balonul

Min. 50 - Dan Nistor îl găsește liber pe Jovo Lukic, care șutează la colțul lung, însă Bălbărău apără

Min. 46 - A început repriza secundă.

Pauză la Sibiu - U Cluj conduce cu 1-0.

Prima repriză a fost prelungită cu 2 minute.

Min. 44 - Gol U Cluj! Nistor pasează, Lukic apare excelent în fața porții și înscrie cu un șut fără preluare de lângă Denis Radu. Reușita a fost validată după analiza VAR.

Min. 43 - Bic se aruncă și atenuează șutul lui Grozav. Chirilă prinde fără probleme.

Min. 42 - Thiam câștigă un duel aerian cu Ricardinho, dar lovește greșit cu capul și trimite pe lângă poartă.

Min. 41 - Simion își încearcă norocul cu un șut puternic, însă mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min. 33 - Grozav păcălește un adversar la marginea careului, trage, dar obține doar un corner.

Min. 25 - Lukic primește o pasă pe culoar, însă Bălbărău iese la timp din poartă și intervine.

Min. 20 - Lipsesc ocaziile importante în prima parte a meciului. U Cluj are posesia, în timp ce Petrolul s-a apropiat rar de careul advers.

Min. 8 - Primul șut al partidei îi aparține lui Nistor. A tras fără preluare de la marginea careului, dar mingea s-a dus mult peste poartă.

Min. 1 - Meciul a început.

Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești, echipele de start

  • U Cluj: Chirilă - Mikanovic, Codrea, Cristea, Chipciu - Murgia, Simion - Thiam, Nistor, Bic - Lukic
  • Rezerve: Gertmonas, Lefter, Barstan, Artean, A. Trică, Barstan, Drammeh, Fabry, M. Silva, Bota, Chinteș
  • Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
  • Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Radu - Boțogan, Mateiu, Jyry - Ludewig, Doumtsios, Grozav
  • Rezerve: Krell, Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansky, Hanca, Gheorghe, Fabricio Baiano, Paraschiv, Răducan, Chică-Roșă, Prce
  • Antrenor Liviu Ciobotariu
  • Stadion „Municipal” - Sibiu
  • Arbitru Rareș Vidican (Satu Mare). Asistenți Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Daniel Mitruți (Craiova) / Arbitru VAR Iulian Dima (București). Asistent VAR Marius Marica (Bistrița).

Ioan Ovidiu Sabău, despre duelul cu Petrolul: „Trebuie să câștigăm”

Eliminată din cupele europene, după ce nu mai jucase pe scena continentală din 1995, Universitatea Cluj este în căutarea formei din sezonul precedent.

Ioan Ovidiu Sabău, tehnicianul ardelenilor, a precizat că elevii săi nu sunt la capacități maxime din punct de vedere fizic.

„Nu am început prea bine acest campionat. Am avut diferite probleme, am trecut peste ele. Echipa arată destul de bine.

Am fost mulțumit ca joc, ca preocupare a lor de a încerca să joace, care a caracterizat această echipă anul trecut. Eu zic că suntem în creștere. Și acei jucători, care încă suferă la pregătirea fizică, își revin.

Încerc să identific în primul rând jucătorii care pot din punct de vedere fizic. E o provocare și va trebui să găsesc soluții. Încet, încet recăpătă acel ritm de meci și eu cred că în scurt timp vom arăta mult mai bine și vor apărea și rezultatele.

Trebuie să câștigăm, clar, nu se pune problema. Ne dorim foarte mult să câștigăm meciul cu Petrolul”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă premergătoare partidei.

Liviu Ciobotariu, cu gândul la victorie: „Avem nevoie de un refresh”

Aflată în subsolul clasamentului, pe locul 13, cu 4 puncte, Petrolul Ploiești dorește să își redreseze forma din acest început de campionat.

Liviu Ciobotariu țintește obținerea celor 3 puncte împotriva Universității Cluj.

Aștept o reacție pozitivă a jucătorilor mei, pentru că venim după un meci în care am pierdut toate cele trei puncte pe teren propriu și ne dorim foarte mult să le recuperăm cât mai repede.

Prima oportunitate o reprezintă meciul de sâmbătă, de la Sibiu. Avem nevoie de un refresh, în special ca și rezultat, pentru că, din punct de vedere al jocului prestart, am avut o abordare ok în meciurile precedente, dar, din păcate, am scăpat printre degete puncte foarte importante.

Trebuie să ne gândim la ce avem de făcut în continuare, am încredere în jucători, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână, dar va fi important să arătăm bine la ora jocului, astfel încât să ne putem întoarce cu un rezultat pozitiv de la Sibiu”, a declarat antrenorul „lupilor galbeni”, înaintea duelului.

Universitatea (n.r. - Cluj) are în componență jucători cu multă experiență, cum ar fi Chipciu sau Nistor, dar și fotbaliști foarte periculoși pe faza de atac, precum Thiam sau Macalou, care pot face diferența în orice moment. Liviu Ciobotariu, antrenor Petrolul Ploiești

Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești, episodul 81 în Superliga

Prima partidă dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești datează din octombrie 1952. Atunci, cele două formații au remizat, 2-2, potrivit lpf.ro.

De-a lungul celor 73 de ani de la prima confruntare directă, „lupii galbeni” au o statistică favorabilă a rezultatelor în Superliga.

Trupa pregătită de Liviu Ciobotariu a câștigat 41 de partide, U Cluj a obținut 23 de victorii și 16 partide s-au încheiat la egalitate.

Cea mai mare diferență de scor între cele două echipe a fost înregistrată în sezonul 1960-1961. „Șepcile roșii” s-au impus, pe teren propriu, 6-1, arată sursa menționată anterior.

