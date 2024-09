U CLUJ - DINAMO 1-0. Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani) a remarcat evoluția excelentă a lui Edvinas Gertmonas (28 de ani), din meciul cu Dinamo, din etapa #8 din Liga 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Ovidiu Bic, în minutul 62, cu un șut din interiorul careului, deviat de Milanov.

U CLUJ - DINAMO. Ioan Ovidiu Sabău: „Am arătat ca o echipă care știe să câștige și când nu joacă foarte bine”

Tehnicianul „șepcilor roșii” a declarat că a fost nemulțumit de jocul elevilor săi din prima repriză și doar intervențiile lui Gertmonas au făcut ca tabela să nu fie schimbată în favoarea lui Dinamo.

„Ne consolidăm poziția în clasament, înseamnă încredere, înseamnă că suntem o echipă foarte mare, ținând cont că am fost dominați în prima repriză de Dinamo, care a avut o dinamică mai bună.

Nu am reușit în prima repriză să facem prea multe. Ne-a fost teamă, am pierdut ușor mingile. Doar intervențiile lui Gertmonas ne-au salvat, niște intervenții fantastice. În repriza a doua a trebuit să schimb sistemul.

Am închis mai bine culoarele, spațiile și s-a echilibrat jocul. Am avut câteva situații de a înscrie, a venit acel gol. Că e meritată sau nu e meritată victoria, contează punctele. Am arătat ca o echipă care știe să câștige și când nu joacă foarte bine”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la Digi Sport.

Avem cinci jucători convocați la echipa națională. Sunt bucuros, relaxat în momentul de față. Știm că avem de lucru. Avem liniște. Suntem fericiți. Avem încredere unii în ceilalți. Ioan Ovidiu Sabău

După acest succes, Universitatea Cluj este lider, cu 18 puncte, în timp ce Dinamo este pe 6, cu 12 puncte.