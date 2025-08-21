„Să fim atenți!” Cei trei fotbaliști de la FCSB luați în vizor de Aberdeen , înainte de „dubla” din play-off-ul Europa League

Pagina oficială a clubului Aberdeen a atras atenția asupra a trei fotbaliști de la FCSB, ca fiind periculoși pentru echipa scoțiană.

Aberdeen și FCSB se întâlnesc, astăzi, de la ora 21:45, pe stadionul „Pittodrie”, în manșa tur a play-off-ului Europa League.

Partida dintre Aberdeen și FCSB va fi transmisă pe platforma de streaming Voyo.ro, dar și în format liveTEXT, pe GOLAZO.ro.

Scoțienii au pus ochii pe trei jucători de la FCSB: „La cine să fim atenți”

Site-ul oficial al celor de la Aberdeen a analizat campioana României înainte de meciul tur dintre cele două echipe.

Printre jucătorii care se află în atenția scoțienilor se numără Florin Tănase, remarcat în derby-ul cu Dinamo, Mihai Popescu, care a avut mai multe angajamente în fotbalul scoțian, și Vlad Chiricheș.

„La cine să fii atent: Internaționalul român Florin Tănase este în fruntea clasamentului golgheterilor din campionatul intern, cu patru goluri marcate în acest sezon, inclusiv un hat-trick în deplasare cu Dinamo București.

Fostul jucător al lui Kilmarnock, Danny Armstrong, a marcat și el un hat-trick în acel meci pentru gazde.

Fostul fundaș al echipelor St. Mirren, Hearts și Hamilton Accies, Mihai Popescu, intră în al doilea sezon pentru echipa românească, în timp ce veteranul Vlad Chiricheș ar putea înfrunta echipa Aberdeen pe «Pittodrie».

Mijlocașul este la a doua aventură la FCSB, iar printre fostele sale cluburi se numără Tottenham Hotspur și Napoli”, se arată pe site-ul oficial al celor de la Aberdeen.

Ngezana, Radunovic și Baba, încă indisponibili din cauza vizelor

FCSB a fost notificată de autoritățile scoțiene că cererile de acordare a vizelor pentru cei trei fotbaliști au fost înregistrate și așteaptă răspuns în cursul acestei după-amiezi.

Echipa pregătită de Elias Charalambous a ajuns în Scoția, ieri, însă Syiabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan au fost opriți în aeroport din cauza problemelor cu viza.

Cei trei fotbaliști au fost reținuți timp de patru ore în aeroport. Ulterior, deși problemele actelor nu se rezolvaseră, poliția scoțiană i-a lăsat să meargă la hotelul unde era cazat clubul.

Cei trei fotbaliști nu au putut părăsi hotelul și nu au putut efectua antrenamentul căpitanului.

În cazul în care documentele pentru viza celor trei fotbaliști vor fi refuzate, așa ar putea arăta primul „11” al campioanei României:

Târnovanu - V. Crețu, Grovac, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea.

