Mihai Costea (38 de ani), fostul atacant de la FCSB, i-a transmis un avertisment lui Petru Popescu (24 de ani), atacant care li se va alătura roș-albaștrilor la începutul anului viitor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Transferul jucătorului de la Petrocub Hîncești a fost anunțat inițial de patronul Gigi Becali, iar ulterior clubul moldovean a confirmat oficial mutarea acestuia.

Mihai Costea îl avertizează pe Petru Popescu: „La FCSB nu te așteaptă nimeni”

Mihai Costea susține că dacă Petru Popescu nu se va impune rapid la FCSB, atunci ar putea întâmpina probleme la echipa lui Laurențiu Reghecampf.

„Nu îl știu pe Petru Popescu. Am văzut că vine din Moldova. Sunt unii fotbaliști foarte talentați la alte echipe, dar atunci când ajung la FCSB și resimt presiunea atât de mare, le este greu.

Rezistă doar cei care au personalitate și știu să se impună. Îți trebuie și noroc, să te ajute și echipa. La FCSB nu te așteaptă nimeni. În 3-4 meciuri, dacă nu dai randament, ai probleme. Trebuie să fii tare. Altfel, mai bine nu mai vii”, a declarat Mihai Costea, conform digisport.ro.

55 de meciuri a jucat Mihai Costea pentru FCSB. A marcat 13 goluri și a oferit 8 pase decisive

Popescu a semnat o înțelegere valabilă pe doi ani cu FCSB. Conform declarațiilor lui Becali, viitorul atacant al echipei a costat 250.000 de euro și va încasa un salariu de 10.000 de euro pe lună.

Petru Popescu: „Știu că o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările”

Petru Popescu a vorbit recent despre oferta primită de la FCSB, care l-a convins imediat.

„Au fost câteva oferte din alte țări, dar când a venit oferta de la FCSB, clar, nu am stat mult pe gânduri și am acceptat. FCSB e echipa numărul unu în România, o echipă puternică, o echipă cu istorie și mereu am visat să joc la o echipă de top.

Aveam meciuri la selecționată și cumva după ultimul meci a venit oferta și am acceptat oferta FCSB-ului.

Am emoții pozitive. Clar, să joci la o astfel de echipă este mereu o fericire pentru fiecare fotbalist. Și știu, o să-mi fie greu, dar îmi plac provocările și sper să fac meciuri frumoase”, a declarat Petru Popescu, pentru WeSportTV Moldova.

Întrebat despre presiunea creată de declarațiile făcute de Becali după meciuri, Popescu a transmis:

„De mic copil mă antrenez, de mic am fost sub presiune, cu antrenori diferiți. Dar pentru mine asta nu este o frică. Din contră, mă motivează mai tare să arăt că merit, că știu și nu am frică, nu am presiuni”.

350.000 de euro este cota de piață a lui Petru Popescu, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport