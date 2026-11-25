Andrei Nicolescu (50 de ani) a explicat de unde provin problemele lui Dinamo, care a bifat al doilea eșec consecutiv în Superliga, chiar înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova.

U Craiova - Dinamo se joacă luni, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Președintele „câinilor” crede că problemele echipei lui Nuno Campos au legătură cu mentalitatea jucătorilor, dar și cu abordarea tot mai defensivă a adversarilor pe care i-au întâlnit.

Andrei Nicolescu: „Problema e clar de mentalitate şi de modul în care percepem noi dorinţa”

„E 100% despre mentalitate, pentru că din punct de vedere fizic parametrii noştri au arătat foarte bine. Adică avem intensitate în sprint, avem, ca şi volum, volum foarte bun.

E clar de mentalitate şi de modul în care percepem noi dorinţa, abnegaţia cu care celelalte echipe joacă împotriva noastră.

Prin comparaţie, au început cam toate echipele cu noi să joace 4-5-1 sau 5-3-2, să se poziţioneze să nu mai vină să se descopere în presing niciuna dintre ele, să accentueze presingul doar de la jumătatea terenului încolo. Pentru a nu crea, a nu ne da posibilitatea să avem multe atingeri în careul advers.

Şi atunci fac presing în jumătatea asta. Sunt foarte compacţi, spre deosebire de alte echipe care joacă cu Craiova.

Am văzut că (n.r. împotriva Craiovei) încearcă să se ducă agresiv pe trasee şi să reuşească cumva să înscrie pe contraatac. Nu ştiu dacă asta se transpune cumva în mai multă frică faţă de noi sau mai multă resemnare faţă de Craiova.

Adică, în momentul în care joci deschis cu Craiova înseamnă că ori îţi asumi că iei 3-4 şi asta e, poate dai şi tu, sau te crezi foarte bun şi zici: «Ne luăm la trântă cu ei», dar nu cred. Dacă ai frică de Craiova, te duci pe un 5-4-1 şi vezi ce o ieşi”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: „Este cel mai bun meci care putea să urmeze”

Întrebat dacă Dinamo „are frică de Craiova”, având în vedere momentul dificil în care vin cele două meciuri consecutive împotriva echipei din Bănie, Nicolescu a transmis:

„Pentru mine este cel mai bun meci care putea să urmeze după astfel de situaţii, pentru că e momentul în care noi să ne dovedim nouă, în primul rând, unde suntem, la ce nivel suntem şi ce putem să facem.

Şi e un meci în care sunt convins că se va juca deschis. Nu o să văd Craiova punându-se pe 5 fundaşi. Deşi am văzut-o o dată pe Arena Naţională, dar, mă rog, a jucat în zece oameni. Şi va fi un meci deschis care să ne arate şi nouă unde suntem. E foarte important.

Contează (n.r. că Dinamo va juca două meciuri la rând împotriva Craiovei) că fiecare are însemnătatea lui.

Asta e foarte important şi cred că însemnătatea cea mai mare e Cupa, deşi, din perspectiva mea, şi acum vorbesc ca suporter, eu cred că trebuie să tratăm ambele meciuri la fel de serios, cu cea mai bună echipă posibilă în ambele meciuri, dacă mă întrebi pe mine. Dar nu sunt eu cel care face tactica”, a mai spus Andrei Nicolescu.

Dinamo a căzut pe locul trei în campionat, la 3 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, după primele 16 etape.

În Cupa României, partida dintre cele două este decisivă. Un eșec o poate scoate din competiție pe oricare dintre ele, în funcție de celelalte rezultate ale grupei.

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