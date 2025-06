Olanda U19 - România U19 3-1. Cei doi fotbaliști de la Verona U20, Ioan Vermeșan (18 ani) și Luca Szimionaș (18 ani), au vorbit despre înfrângerea din semifinalele Campionatului European U19.

România a ajuns în semifinale după ce le-a învins pe Danemarca (3-0) și Muntenegru (2-1) în grupe.

Olanda U19 - România U19 3-1 . Vermeșan: „Cred că i-am copleșit puțin”

„Se putea finala, de ce nu? Ne-am făcut vise mărețe, dar acceptăm realitatea și mergem mai departe. Nu ne-a lipsit nimic, a fost o echipă bună, mai bună decât noi.

Noi am dat tot ce s-a putut, am comunicat cât de mult s-a putut, am lăsat tot pe teren. Toată lumea a plecat mulțumită.

Putem spune că a fost un pic de copleșeală, dar publicul ne-a ajutat, am fost cu picioarele pe pământ.

Le mulțumim suporterilor, a fost o semifinală superbă, o experiență foarte frumoasă și pentru asta le mulțumim”, a declarat Vermeșan.

Cred că la un moment dat am avut și noi poziții mai bune decât ei, am luat și atitudine, cred că pe final i-am copleșit puțin. Cred că a fost un meci care s-a purtat de la egal la egal. Noi vom fi la fel de modești, vom lucra în continuare, vom da tot ce avem mai bun pe teren. Fiecare trebuie să meargă la clubul lui, să aibă minute și să joace. Ioan Vermeșan

Întrebat dacă se gândește la un transfer, Vermeșan a răspuns:

„Luăm totul pas cu pas, vedem ce o fi, dar deocamdată, dacă tot am plecat pe drumul de afară, aș vrea să fac pasul la prima echipă unde sunt”.

De asemenea, fotbalistul de la Verona a numit-o pe Olanda favorită în finală, deși „tricolorii” au pierdut în grupe și împotriva Spaniei, tot cu 3-1.

„O văd pe Olanda câștigătoare, la cum am simțit-o în teren și cum am simțit Spania, o văd pe Olanda cu câteva clase peste”.

Luca Szimionaș: „Toți joacă la Ajax, la Feyenoord. Trebuie să jucăm la echipe mai bune”

„Ne pare rău că nu am reușit să ajungem în finală, am dat tot ce am putut și nu plecăm cu regrete. Am luat un gol norocos.

Puteam să îi batem și noi, dar au avut mai multe ocazii, putem spune că au jucat mai bine. Am dat și o bară pe final, dacă intra, cine știe? Dacă reușeam să marcăm golul de 3-2...

Cred că a văzut toată lumea că avem echipă bună, potențial, că jucăm fotbal și puteam să ajungem într-o finală.

Vreau să îmi iau o vacanță o săptămână, că deja am un an și ceva fără niciun pic de pauză, de când joc fotbal”, a declarat Szimionaș.

Întrebat care va fi pasul următor pe care îl va face, mijlocașul a declarat că vrea să rămână în Serie A.

După acest Euro, sper să mă ia în considerare (n.r. - antrenorul Paolo Zanetti) și să fac debutul în Serie A. Fiecare jucător vrea să rămână afară, dar depinde de ofertă. Luca Szimionaș

Mijlocașul celor de la Verona a vorbit și despre cum crede că trebuie să procedeze „tricolorii” pentru rezultate mai bune la turneele finale”

„Eu cred că fiecare trebuie să muncim mai mult la mentalitate, ca să jucăm la echipe mai bune, să ne putem bate cu ei.

Toți joacă la Ajax, la Feyenoord. Vă dați seama că valorează mult, au calitate, s-a văzut în meci, dar s-a văzut că avem șansa noastră.

Bineînțeles, cu toții avem 19 ani, cei care nu joacă trebuie să intre în echipele de seniori ”, a mai spus Szimionaș.

La fel ca în cazul colegului său, fotbalistul de la Verona i-a numit pe olandezi favoriți în finală: „Olanda, clar, e cea mai bună echipă”.

Lotul României la EURO U19 2025

Portari: Máté Simon (FK Csikszereda), Rafael Munteanu (Câmpulung Muscel / Farul Constanța);

Fundași: Alin Chinteș (Unirea Ungheni / Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Darius Fălcușan (Empoli FC / Italia), Raul Marița (Greuther Furth / Germania), Răzvan Călugăr (Unirea Alba Iulia / AFC Hermannstadt), Matei Marin (Steaua București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina);

Mijlocași: Ianis Tarbă (Celta Vigo / Spania), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Szimionaș (Hellas Verona / Italia), David Matei (Steaua București / Universitatea Craiova), David Păcuraru (Steaua București / Farul Constanța), Luca Băsceanu (Farul Constanța);

Atacanți: Jason Vescan-Kodor (Lecce / Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II / SUA), David Barbu (Universitatea Craiova), Ioan Vermeșan (Hellas Verona / Italia).

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport