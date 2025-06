Olanda U19 - România U19 3-1. Ion Marin (70 de ani) a oferit primele reacții după eșecul din semifinalele Euro U19.

Selecționerul a catalogat primul gol primit drept „penibil”, dar le mulțumește elevilor săi pentru atitudinea pe care au avut-o per total.

Ion Marin a venit cu primele concluzii după jocul naționalei, care s-a oprit în penultimul act al turneului final desfășurat în România.

Olanda U19 - România U19 3-1 . Ion Marin: „Primul gol a fost penibil”

Selecționerul și-a început discursul cu o serie de mulțumiri către toată lumea.

„Vă mulțumesc că ați venit în număr așa mare, le mulțumesc și spectatorilor care au dat un ajutor imens,

le mulțumesc jucătorilor și îi felicit pentru că sunt în primii 4 în Europa.

Îi felicit pentru comportamentul avut în cei 3 ani de zile de când lucrăm pentru a forma această echipă. Se pare că am reușit ceva, poate puteam mai mult, poate nu, dar am avut 3 meciuri foarte bune și ne-am calificat în semifinale.

Parcă totuși am un regret că n-am dat și golul doi, parcă era mai frumos”, a spus Ion Marin după meci.

Întrebat totuși și despre ceea ce nu i-a convenit la jocul elevilor săi, selecționerul a răspuns:

„Am început cu mulțumesc, cu felicitări pentru copiii ăștia și nu vreau să începem cu nemulțumiri și defecte.

Primul gol a fost penibil cum l-am luat, dar oricum Olanda este o echipă care a jucat, au fost reactivi, au construit… Noi atât am putut în seara asta.

Rămânem cu locul 4 în Europa și cu un lot care poate face pasul spre U20 sau poate chiar spre naționala mare.

Cu Barbu am avut o discuție și i-am zis să aibă răbdare, am zis să intram cu Kodor pentru că este mai înalt și puternic pentru fundașii lor. Într-un fel am reușit, pentru că acest Kodor a reușit să câștige niște dueluri, iar apoi am venit cu forțe proaspete, prin Barbu, Păcuraru, lucru care s-a și întâmplat.

Să vedem cum se orientează cluburile și unde ajung acești copii, să sperăm că vor ajunge la cluburi bune, unde se dorește performanța, altfel vom avea o mare problemă”, a mai transmis Ion Marin.

