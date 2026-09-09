Transfer surpriză Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma cu o echipă din Polonia
Ioan Vermeșan
Stranieri

Transfer surpriză Atacantul dorit de FCSB și Dinamo ar fi bătut palma cu o echipă din Polonia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 17:01
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 17:01
  • Ioan Vermeșan (19 ani), internațional român de tineret și atacantul celor de la Hellas Verona, ar fi aproape să fie transferat de o echipă din prima ligă a Poloniei.
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Deși a fost dorit în iarnă de FCSB și Dinamo, mutarea lui Ioan Vermeșan a picat din cauza prețului cerut de Hellas Verona: un milion de euro.

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Ioan Vermeșan, împrumut în Polonia la Widzew Lodz

În vara aceasta, tânărul atacant român ar fi ajuns la un acord pentru transferul la U Cluj, dar Vermeșan s-a răzgândit pe ultima sută de metri pentru că își dorea o ofertă din Italia, anunță jurnalistul Emanuel Roșu.

Jucătorul nu va rămâne totuși la Verona. Atacantul ar urma să fie împrumutat la Widzew Lodz, în prima ligă a Poloniei, formația având și opțiunea de cumpărare definitivă în 2027, anunță prosport.ro.

Atacantul ar efectua astăzi vizita medicală, urmând mai apoi să semneze contractul cu noua sa echipă.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Ioan Vermeșan, conform Transfermarkt

Ioan Vermeșan a fost crescut de academia Ripensiei Timișoara, iar apoi a făcut pasul la academia „Gheorghe Hagi”.

A evoluat și pentru echipa de juniori a celor de la UTA Arad și, în 2022, a fost transferat în Italia de Hellas Verona.

În luna aprilie a acestui an a semnat prelungirea contractului pentru încă 4 ani cu formația din Serie B.

În sezonul trecut, Vermeșan a debutat pentru Hellas Verona în Serie A. A jucat în 6 meciuri din sezonul 2025/2026, inclusiv în dueluri cu AC Milan (0-1) sau Inter (1-1).

Pentru echipele de juniori ale clubului italian, Ioan Vermeșan a jucat peste 120 de meciuri, reușind să înscrie 50 de goluri.

Pentru echipa de seniori a lui Hellas Verona, internaționalul român de tineret a bifat 7 apariții.

6 selecții
are Ioan Vermeșan pentru naționala U21 a României. A marcat un gol

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