Fiorentina, clubul la care este legitimat românul Radu Drăgușin (24 de ani), ia în calcul să-l dea în judecată pe fostul antrenor Fabio Grosso (48 de ani).

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În urmă cu câteva zile, Fiorentina a anunțat demiterea lui Fabio Grosso, cauzată de rezultatele dezamăgitoare din acest start de campionat.

În locul acestuia a fost numit Paolo Vanoli (54 de ani), cel care s-a întors la clubul viola după 3 luni.

Fiorentina vrea să-l dea în judecată pe Fabio Grosso

Fiorentina nu își dorea totuși să renunțe la serviciile lui Fabio Grosso acum. Clubul urma să ia o decizie privind viitorul tehnicianului până la pauza cauzată de meciurile echipelor naționale.

Decizia a fost luată în cele din urmă de club după ce Grosso ar fi avut o discuție aprinsă cu directorul sportiv Fabio Paratici, care s-a transformat într-o ceartă.

Antrenorul și-ar fi exprimat nemulțumirea cu privire la campania de transferuri din această vară și față de felul în care a fost construit lotul. Fiorentina nu a obținut niciun punct în primele trei etape!

Grosso i-a transmis lui Paratici că nu este capabil să redreseze echipa. Situația între cei doi a degenerat și s-a iscat o ceartă, iar de acolo s-a produs ruptura între club și antrenor.

Fabio Paratici i-a cerut ulterior demisia lui Grosso, dar acesta a refuzat. Despărțirea s-a produs în cele din urmă, iar noul antrenor al Fiorentinei este Paolo Vanoli.

Acum, Fiorentina ia în calcul să-l dea în judecată pe Fabio Grosso din cauza comportamentului său, care a făcut imposibilă continuarea colaborării, anunță corrieredellosport.it.

Început dezastruos de sezon pentru Fiorentina

Fabio Grosso a fost numit antrenorul Fiorentinei la începutul lunii iunie, dar italianul a rezistat doar 4 meciuri!

A avut un început promițător pe banca echipei, cu rezultate bune în meciurile amicale, printre care și o remiză cu Real Madrid, scor 2-2.

În prima partidă oficială a sezonului, Fiorentina a trecut de Benevento cu scorul de 4-1 în Cupa Italiei, dar apoi a urmat dezastrul. Echipa lui Grosso a pierdut următoarele trei meciuri, toate din Serie A.

0-4 cu AS Roma, pe 24 august

0-3 cu nou-promovata Frosinone, pe 29 august

1-2 cu Torino, pe 5 septembrie

În aceste meciuri, internaționalul român Radu Drăgușin a avut niște evoluții modeste.

Acum, Fiorentina este pregătită de Paolo Vanoli și va juca următorul meci cu Venezia, pe 11 septembrie. Clubul viola se află pe ultimul loc în clasament, cu niciun punct.

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