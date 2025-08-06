„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Viorel Hrebenciuc (foto: Sport Pictures)
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 16:39
alt-text Actualizat: 06.08.2025, ora 17:03
  • Unul dintre cei mai apropiați oameni de Ion Iliescu, în politica deceniilor precedente, a fost Viorel Hrebenciuc, fost șef CA al Stelei și protector al FCSB-ului.
  • Hrebenciuc, în prima sa apariție publică după mulți ani, spune care sunt marile realizări ale lui Iliescu: „A păstrat România între granițele actuale, după lupte grele”.
  • Fostul politician susține că un raport CIA din Statele Unite prognoza la începutul anilor '90 că Transilvania va deveni teritoriu autonom, „dar acest lucru a fost împiedicat datorită lui Iliescu”.

Viorel Hrebenciuc, personaj de forță din PSD-ul anilor '90 și 2000, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Ion Iliescu, a renunțat la discreția din aparițiile publice din ultimii ani și a vorbit.

Ceea ce l-a determinat să facă declarații a fost faptul că fostul său amic și partener politic, Ion Iliescu, a murit miercuri, la vârsta de 95 de ani.

Hrebenciuc, care va împlini mâine 72 de ani, fix în ziua în care România a decretat zi de doliu național în memoria lui Iliescu, a oferit câteva declarații extrem de interesante, într-o apariție la Euronews, în emisiunea Paulei Rusu.

„Cehoslovacia e azi două state, Iugoslavia s-a spart în 7, România e România”

„Istoria va scrie până la urmă un singur lucru și anume că Ion Iliescu este cel care a păstrat România în granițele actuale. Aceste lucruri s-au rezolvat abia la finalul anului 1994 și a fost o luptă grea”, a declarat Hrebenciuc în intervenția telefonică pe care a avut-o la televiziunea respectivă.

Hrebenciuc a făcut apoi câteva dezvăluiri tari. Și anume că alte țări din jurul României s-au desprins în mai multe state, nu și noi, iar acest lucru i se datorează lui Ion Iliescu: „Cehoslovacia s-a transformat în două țări, iar Iugoslavia s-a spart în 7 state. România a rămas România”.

„Iliescu a dejucat capcana întinsă de ruși americanilor”

Mai mult, Hrebenciuc spune că SUA anticipau că Transilvania urma să se desprindă de România, dar că Iliescu a reușit să împiedice acest lucru:

„Analizele CIA arătau că Transilvania trebuia să devină teritoriu autonom, dar acest lucru nu s-a întâmplat datorită lui Iliescu și celor care am luptat pentru asta”.

Fostul politician a comentat și momentul extrem de controversat „Podul cu Flori”, din 6 mai 1990, când s-a trecut pentru prima dată în România fără pașaport sau alte documente, dar și când Iliescu n-ar fi dat curs votului mai multor parlamentari de la Chișinău, care doreau să se înfăptuiască unirea.

Și în acest subiect, Hrebenciuc a făcut o dezvăluire, acuzând partidele istorice de la acel moment, care l-au pus la zid pe Iliescu pentru poziția pe care a avut-o:

„Acel moment era, de fapt, o mare capcană întinsă de ruși americanilor. Însemna alipirea României cu Moldova și transformarea Transilvaniei în stat autonom. Am evitat acest lucru. E singurul punct din ceea ce era prognozat în cancelariile americane și rusești care nu s-a realizat”.

Pactul de la Snagov, din 1995, cu toate partidele politice, a arătat direcția strategică a României. Acest document a deschis drumul pentru integrarea în Uniunea Europeană și NATO. În noiembrie 2002 am primit invitația la NATO, iar în mai 2004 steagul României era ridicat la Bruxelles. Sunt lucruri pe care istoria le va consemna că au fost realizate sub egida lui Ion Iliescu. Viorel Hrebenciuc, pentru Euronews România

Șeful Stelei lui Lăcătuș, protectorul FCSB-ului lui Gigi Becali

Hrebenciuc a fost la jumătatea anilor '90 implicat la cel mai înalt nivel în fotbal. A fost președintele Consiliului de Administrație la Steaua, echipă cu care a spus că a simpatizat încă de când era student.

Ulterior, el a devenit un apropiat al lui Gigi Becali și al clubului acestuia, FCSB, pe care l-a ajutat într-o perioadă extrem de complicată.

În vara lui 2013, când Becali era în închisoare, după ce fusese condamnat, FCSB urma să fie judecat de UEFA, pentru „cazul Valiza” și risca să fie exclusă din Europa.

De dosarul de apărare de la acel moment s-a ocupat chiar Hrebenciuc, care a angajat o casă de avocatură, iar până la urmă FCSB a evitat excluderea.

Tot în acea vară, fiul lui Hrebenciuc, Andrei, a intermediat aducerea unui sponsor principal la echipă, compania de asigurări City Insurance.

steaua bucuresti ion iliescu transilvania viorel hrebenciuc fcsb CIA
