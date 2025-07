Ion Pârcălab (83 de ani), legendarul fotbalist a lui Dinamo, a comentat transferul lui Marius Ștefănescu (26 de ani), de la FCSB.

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Marius Ștefănescu. Prestația acestuia din meciul cu Shkendija l-a determinat chiar să-l propună la Dinamo, pentru doar 300.000 de euro.

Extrema dreaptă ar urma să fie noul jucător al roș-albilor în cel mai scurt timp, așa cum GOLAZO.ro anunța în urmă cu câteva ore.

Ion Pârcălab, despre transferul lui Ștefănescu: „Dinamo n-are jucători ca el!

„Săgeata Carpaților” vede cu ochi tranferul lui Ștefănescu la Dinamo și este de părere că formația lui Zeljko Kopic nu are în acest moment un fotbalist de talia jucătorului în vârstă de 26 de ani.

„Bine au făcut că l-au luat! Mi se pare că au făcut o mutare bună, Dinamo n-are jucători ca el!

E un fotbalist bun! El la FCSB n-a fost folosit cum trebuie, plus că e greu acolo, e presiunea prea mare. Dar jucător rău nu e, eu zic că Dinamo a făcut o afacere bună. Eu îl văd titular.

Cred că a fost puțin demoralizat, l-am văzut jucând cu teamă, parcă nu avea viață în el, comparativ cu ce juca la Sepsi! Are o scădere față de cum juca atunci Ștefănescu, dar, după părerea mea, asta se cauzează felului în care se lucrează la FCSB.

E presiune tot timpul, Gigi Becali îi critică, îi dă afară... Probabil că nu e liniștit, nu doarme bine noaptea și nu poate să se concentreze pentru a juca la adevărata lui valoare. Dar e un jucător bun, care la Dinamo va fi sigur titular.

Nu-l văd să aibă probleme cu suporterii, s-au mai liniștit lucrurile acestea, nu mai sunt cum erau înainte, că n-ai voie să te transferi...

Dănciulescu n-a jucat la Dinamo după ce a fost la Steaua? Au mai fost jucători. Uitați-vă la Musi, parcă e de când lumea la Dinamo, declară că se simte bine aici comparativ cu ce era dincolo”, a declarat Ion Pârcălab, potrivit gsp.ro.

Ion Pârcălab a jucat la Dinamo între 1961-1970. A cucerit patru titluri de campion cu roș-albii/ Foto: captură Youtube

Detaliile din contractul lui Marius Ștefănescu la Dinamo

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Ștefănescu va avea un contract din care va câștiga, exclusiv din salariu, în primii 2 ani, aproape 200.000 de euro pe sezon, mai precis o medie de 16.500 de euro net lunar. La FCSB câștiga, în acest al doilea an, 18.000 de euro lunar.

Mai mult, în înțelegerea cu Dinamo, Ștefănescu și-a negociat și a obținut anumite bonusuri de performanță, pentru accesul în Europa, câștigarea Cupei României etc. Ar putea să treacă de 250.000 de euro în primul lui an sub comanda lui Kopic.

1,2 milioane de euro e cota de piață a lui Ștefănescu, conform transfermarkt, el urmând să împlinească luna viitoare 27 de ani

Cum ar putea arăta Dinamo și cu Ștefănescu

Roșca - Sivis, Mărginean, Boateng, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cârjan - Ștefănescu, Perica, Musi

Ștefănescu ar fi al doilea fotbalist pe care Dinamo îl ia de la FCSB. Primul a fost Musi, cedat de Becali la schimb cu Politic, iar FCSB a mai achitat aproape 1.000.000 de euro.

Practic, per total, pe axa FCSB - Dinamo s-a realizat în această vară următorul schimb: Politic la FCSB, Musi și Ștefănescu la Dinamo, iar Becali achită și 700.000 de euro.

VIDEO. Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport