„Derby-ul clonelor" Inițiativa de la meciul CS Dinamo - CSA Steaua, din Liga 2, care a stârnit reacții acide: „Echipă făcută pentru șantaj!"
Ioan Andone și Ștefan Iovan. Foto FB CS Dinamo
Liga 2

„Derby-ul clonelor" Inițiativa de la meciul CS Dinamo - CSA Steaua, din Liga 2, care a stârnit reacții acide: „Echipă făcută pentru șantaj!"

George Neagu
Publicat: 14.08.2025, ora 15:30
alt-text Actualizat: 14.08.2025, ora 15:32
  • Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere în meciul dintre CS Dinamo și CSA Steaua, din Liga 2, care va avea loc sâmbătă, 16 august, de la ora 18:30, pe stadionul „Arcul de Triumf”.
  • Partida va fi în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1 și liveSCORE pe GOLAZO.ro.

„Militarii” au început sezonul cu două victorii, 3-1 cu CS Tunari și 4-1 cu Chiajna. De partea cealaltă, trupa din „Ștefan cel Mare” a pierdut împotriva lui CSC Dumbrăvița, 1-2, și a învins Câmpulung, scor 3-2.

Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere în CS Dinamo-CSA Steaua

Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da startul derby-ului din Liga 2 dintre CS Dinamo și CSA Steaua.

Formația din „Ștefan cel Mare” a publicat un afiș cu cei doi pentru a promova meciul din divizia secundă.

Ioan Andone, glorie a roș-albilor, a jucat pentru FC Dinamo 1948, echipa din prima ligă, în timp ce Ștefan Iovan e o legendă a Stelei, căpitanul echipei în finala Cupei Campionilor din 1986.

„Legendele Ioan Andone și Ștefan Iovan vor da lovitura de începere la partida de sâmbătă dintre DINAMO și Steaua București din Liga 2.

Partida este găzduită de Stadionul Arcul de Triumf, sâmbătă 16 august, cu începere de la ora 18:30 și va avea parte de o asistență selectă,

În tribuna oficială se vor afla multe dintre gloriile fotbalului dinamovist și stelist.

Doi dintre jucătorii reprezentativi, Ioan Andone și Ștefan Iovan, vor da lovitura de începere”, a transmis CS Dinamo pe Facebook.

CS Dinamo a promovat vânzarea de bilete la derby-ul cu CSA Steaua cu o imagine dintr-un Dinamo - Steaua cu Ionuț Lupescu și Dan Petrescu, actualul președinte de onoare al CS Dinamo și glorie a clubului de fotbal FC Dinamo din Liga 1, respectiv o legendă a Stelei.

„CS Dinamo și Steaua joacă într-un meci al pasiunii, al istoriei și al respectului pentru fotbal.

Două cluburi cu povești legendare se reîntâlnesc pe teren pentru a oferi un spectacol pe cinste suporterilor.

Vino să trăim împreună emoția unui duel care onorează trecutul și inspiră viitorul!

Suporterii echipei oaspete au rezervată Peluza Sud.

Hai DINAMO!” a anunțat CS Dinamo pe Facebook.

„Dinamo 2 vs Steaua 2. Derby-ul clonelor”

Gesturile nu au fost primite cu entuziasm de fanii dinamoviști ai echipei din Liga 1, care au comentat la ambele postări, pe Facebook:

  • „Sunteți penibili cu meciul vostru!”
  • „Suporterii dinamoviști nu cad în capcana unor legende și nu halesc un CS născut din nevoi fals clădite pe stadionul mult dorit”
  • „Echipă făcută pentru șantaj!”
  • „Cam sugerați că ați avea o treabă cu trecutul fotbalistic al lui Dinamo. Că ați continua trecutul ăla. Și nu este cazul, deloc”
  • „Derby era dacă erau Dinamo București și FCSB”
  • „Păi, de ce ar veni vreun suporter atât timp cât voi v-ați dezis de ei după meciul de la Ciuc?”
  • „Care tradiție??? Deja va alintați… o luați razna si voi ca Talpan?”
  • „Derby-ul clonelor”
  • „Faceți odată fuziunea cu echipa din Liga 1, există un singur Dinamo și acela este în Liga 1!”
  • „Dinamo 2 vs Steaua 2”

Biletele pentru meciul CS Dinamo - CSA Steaua, din Liga 2, pot fi achiziționate de AICI. Prețurile sunt:

  • Peluză - 25 de lei
  • Tribună - 35 de lei
  • VIP - 50 de lei

CSA Steaua și CS Dinamo nu au drept de promovare

Liga 2 a luat start, în urmă cu două săptămâni, iar nouă din cele 22 de formații din campionat nu au drept de promovare în Superligă.

Printre acestea se află CSA Steaua București și CS Dinamo București, întrucât sunt cluburi de drept public, susținute de MApN, respectiv MAI.

liga 2 Ioan Andone cs dinamo Stefan Iovan CSA Steaua
