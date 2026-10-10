„Dați-mi naționala de tineret!” Ionuț Chirilă e sigur că poate salva fotbalul românesc: „Când aud antrenori spunând asta, îmi vine să-i omor!”
Ionuț Chirilă (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Nationala

„Dați-mi naționala de tineret!” Ionuț Chirilă e sigur că poate salva fotbalul românesc: „Când aud antrenori spunând asta, îmi vine să-i omor!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 17:51
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 17:51
  • Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul echipei CS Dinamo, cere ferm să fie numit selecționer al reprezentativei U21 a României.
  • Tehnicianul susține că are soluția pentru redresarea fotbalului românesc și critică aspru modul în care FRF a desemnat tehnicienii la loturile de juniori și tineret.
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După ce România U21 a ratat calificarea la EURO 2027, punând capăt unei serii de patru prezențe consecutive la turneele finale, apele s-au tulburat definitiv în jurul băncii tehnice.

Mandatul selecționerului Costin Curelea (42 de ani) a ajuns la final și nu va fi prelungit, decizia fiind accelerată de un scandal izbucnit în Spania.

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Ionuț Chirilă vrea naționala U21: „Ce ar mai fi trebuit să fac?”

Cu un palmares de patru titluri naționale la nivel de juniori, Chirilă consideră că meritele sale au fost trecute cu vederea în mod nejustificat:

„Ce ar mai fi trebuit să facă Ionuț Chirilă la nivelul jucătorilor tineri din fotbalul românesc ca să i se dea măcar o dată pe mână echipa națională U21 a României?

Din 2014 până acum, ce ar mai fi trebuit să facă? Să câștige ceva pe Marte, că pe Pământ a câștigat tot?”, a spus Chirilă, potrivit gsp.ro.

Din 2014 până acum s-au perindat peste 20 de antrenori la naționala de tineret. Dă-mi unul care are măcar 10% din performanțele mele la juniori și tineret! Ionuț Chirilă, antrenor CS Dinamo

Ionuț Chirilă este convins că România deține resursele necesare pentru a performa, însă acuză lipsa de viziune în selecție.

„Eu, dacă mâine fac o selecție, găsesc 10 fundași stânga de top. Dacă ne apucăm de mâine, în 5-6 ani putem recupera o parte din lucruri. Hagi este atacat din toate părțile. Nu este numai vina lui, ci este vorba despre o problemă generală a fotbalului românesc.

Astea sunt problemele, numirile care nu sunt făcute pe criterii de competență. Dă-i lui Chirilă echipa națională de tineret a României, care este mai importantă decât cea mare, ca să-ți producă un bloc funcțional de 10 jucători care să se ducă precum Boeing-urile spre echipa mare și să construim o generație.

Dacă îmi dau naționala de tineret și mă lasă în continuare în proiectul de la Dinamo, eu preiau mâine naționala de tineret. Și le fac o generație, așa cum știu eu să fac, cum le-am făcut pe toate”.

Când aud antrenori spunând că am avut o generație proastă, îmi vine să-i omor. Eu cum de am avut generații bune peste tot? Să mă cheme federația în al 13-lea ceas și să-mi dea naționala mică. Și mă duc să o iau. Ionuț Chirilă, antrenor CS Dinamo

Declarațiile lui Chirilă au venit după remiza, scor 2-2, dintre CS Dinamo și CSM Olimpia Satu Mare, din etapa a noua a Ligii 2.

În urma acestui rezultat, echipa bucureșteană ocupă locul 21, penultimul în clasament, cu 4 puncte.

Umilință cu Spania și șpriț cu Nicu Gheară

Pe lângă ratarea calificării la EURO 2027, mandatul lui Curelea a fost zdruncinat de un scandal izbucnit înaintea duelului pierdut în fața Spaniei U21, scor 1-7.

Selecționerul, secundul său și alți oficiali federali au participat în Ibiza la o cină la care s-a consumat alcool alături de Nicu Gheară, fapt ce a determinat forul federal să demareze o anchetă internă.

Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara) Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)
Pe rândul de sus: Nicu Gheară (centru), Iulian Oțelea (stânga), Costin Curelea și Ionuț Stancu (dreapta). Marius Niculae, pe scaun (FOTO: Instagram @nicu.gheara)

Deși Curelea s-a apărat menționând că întâlnirea a durat doar o jumătate de oră și nu a fost vorba despre o petrecere, a recunoscut lipsa de inspirație:

„Înțeleg că am greșit acceptând invitația. Chiar dacă intenția noastră a fost una simplă, aceea de a avea o scurtă întâlnire cu niște români, îmi dau seama că, în contextul în care ne aflam, lucrurile puteau fi interpretate diferit. Îmi asum această greșeală”.

Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță par orientați spre variante de tehnicieni liberi de contract, pe lista federală figurând deja numele lui Adrian Mutu și Marius Măldărășanu.

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