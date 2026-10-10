„Asta e realitatea!”  Victor Pițurcă a vorbit deschis despre situația lui Ianis Hagi:  „O mare povară” +33 foto
Ianis Hagi
Nationala

„Asta e realitatea!” Victor Pițurcă a vorbit deschis despre situația lui Ianis Hagi: „O mare povară”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 16:31
  • Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, a comentat situația lui Ianis Hagi (27 de ani).
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La prima acțiune oficială a României cu Gică Hagi selecționer, fiul „Regelui” a evoluat în trei din cele patru partide ale „tricolorilor”. A lipsit la duelul cu Bosnia (2-4).

La meciul retur cu Suedia (0-1), Ianis a fost trimis în teren în minutul 69, fiind huiduit de o parte a publicului prezent pe Arena Națională.

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Victor Pițurcă: „Ianis Hagi nu s-a impus în ultimii ani pe unde a fost, asta e realitatea

Fostul selecționer a explicat de ce, în opinia sa, Hagi Jr. continuă să primească minute la echipa națională, deși în ultimii ani nu a reușit să se remarce la formațiile de club pentru care a evoluat.

„Publicul, la meciul cu Suedia, l-a susținut pe Gică Hagi, dar a fost acel moment când a intrat Ianis. Eu cred că nu pe Ianis l-a apostrofat publicul, ci prin el pe Gică. Lui cred că îi convenea mult mai mult să-l apostrofeze pe el decât pe băiatul lui. Ianis chiar nu are nicio vină.

E o mare povară. Gică a avut și are mare încredere în Ianis. În ultimii ani, pe unde a jucat, Ianis nu s-a impus. Asta e realitatea! Dar la echipa națională a fost introdus de Edi Iordănescu, de Mircea Lucescu și a avut reușite. Tot timpul a găsit niște soluții, ori a dat pasă de gol, ori a marcat.

A avut realizări și Gică a avut încredere în el, normal. Știm cu toții reacțiile lui când Ianis nu juca la echipa națională. El a avut încredere în Ianis, așa cum a avut în toți acești jucători că vor rupe lumea a doua. Din păcate, adevărul a fost altul”, a declarat Victor Pițurcă, citat de sport.ro.

57 de selecții
are Ianis Hagi la echipa națională pentru care a reușit să marcheze de 8 ori

FOTO. România - Suedia 0-1

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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