Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, a comentat situația lui Ianis Hagi (27 de ani).

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La prima acțiune oficială a României cu Gică Hagi selecționer, fiul „Regelui” a evoluat în trei din cele patru partide ale „tricolorilor”. A lipsit la duelul cu Bosnia (2-4).

La meciul retur cu Suedia (0-1), Ianis a fost trimis în teren în minutul 69, fiind huiduit de o parte a publicului prezent pe Arena Națională.

Victor Pițurcă: „Ianis Hagi nu s-a impus în ultimii ani pe unde a fost, asta e realitatea”

Fostul selecționer a explicat de ce, în opinia sa, Hagi Jr. continuă să primească minute la echipa națională, deși în ultimii ani nu a reușit să se remarce la formațiile de club pentru care a evoluat.

„Publicul, la meciul cu Suedia, l-a susținut pe Gică Hagi, dar a fost acel moment când a intrat Ianis. Eu cred că nu pe Ianis l-a apostrofat publicul, ci prin el pe Gică. Lui cred că îi convenea mult mai mult să-l apostrofeze pe el decât pe băiatul lui. Ianis chiar nu are nicio vină.

E o mare povară. Gică a avut și are mare încredere în Ianis. În ultimii ani, pe unde a jucat, Ianis nu s-a impus. Asta e realitatea! Dar la echipa națională a fost introdus de Edi Iordănescu, de Mircea Lucescu și a avut reușite. Tot timpul a găsit niște soluții, ori a dat pasă de gol, ori a marcat.

A avut realizări și Gică a avut încredere în el, normal. Știm cu toții reacțiile lui când Ianis nu juca la echipa națională. El a avut încredere în Ianis, așa cum a avut în toți acești jucători că vor rupe lumea a doua. Din păcate, adevărul a fost altul”, a declarat Victor Pițurcă, citat de sport.ro.

57 de selecții are Ianis Hagi la echipa națională pentru care a reușit să marcheze de 8 ori

FOTO. România - Suedia 0-1

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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