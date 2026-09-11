Șoc în Liga Campionilor Antrenorul și-a anunțat demisia imediat după meci: „Nu mă mai întorc” » Gestul violent al fanilor

- Ismail Kartal (65 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de antrenor al lui Fenerbahce imediat după remiza cu AS Roma, scor 1-1, în prima etapă din Liga Campionilor.
- Președintele clubului, Aziz Yildirim, insistă ca tehnicianul să rămână.
Ismail Kartal a făcut anunțul surprinzător la conferința de presă de la finalul meciului, care a marcat revenirea lui Fenerbahce în Liga Campionilor după 17 ani.
Ismail Kartal şi-a dat demisia de la Fenerbahce după remiza cu AS Roma: „Nu mă voi mai întoarce niciodată”
„Începând din această seară, aș dori să-mi felicit jucătorii și să-mi anunț demisia din funcție
Mi-am dat demisia din funcție cât încă mai am timp să-mi ajut iubita echipă Fenerbahce, jucătorii mei și viitorii antrenori.
Vă urez tuturor o seară plăcută, cu condiția să fie clar că nu mă voi mai întoarce niciodată”, a declarat Kartal, citat de aa.com.tr.
Tehnicianul de 65 de ani a revenit la Fenerbahce în iunie 2026, pentru al patrulea mandat pe banca formației turce.
Aziz Yildirim: „Cât timp sunt eu aici, Ismail Kartal este antrenorul principal”
Președintele vicecampioanei Turciei susține că Ismail Kartal va continua la echipă. Aziz Yildirim a subliniat că antrenorul a luat decizia după un incident petrecut în timpul meciului. Acesta a fost lovit cu o sticlă în cap de un fan.
„Niciunul dintre noi nu știa despre decizia demisiei. Ismail Kartal rămâne în funcție. Dar întreaga comunitate a lui Fenerbahce ar trebui să-l susțină pe antrenor.
Atâta timp cât sunt eu aici, Ismail Kartal este antrenorul principal. Nu poate pleca până nu plec eu.
O sticlă de apă a fost aruncată în capul lui Ismail Kartal în această seară. Acesta este motivul”, a declarat Aziz Yildirim pentru sursa citată.
Archie Brown, șocat de anunțul lui Ismail Kartal: „Și-a dat demisia? Adică nu mai e antrenor?”
Marcator în meciul cu AS Roma, fundașul stânga englez a fost uluit la aflarea veștii:
„Demisie? Despre ce vorbești? Adică nu mai e antrenor? Nu știam nimic despre asta”, a reacționat Archie Brown.
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|PSG
|1
|3
|2
|Bayern
|1
|3
|3
|Barcelona
|1
|3
|4
|Manchester United
|1
|3
|5
|Como
|1
|3
|6
|Stuttgart
|1
|3
|7
|Sporting
|1
|3
|8
|Manchester City
|1
|3
|9
|Aston Villa
|1
|3
|10
|Lens
|1
|3
|11
|Betis
|1
|3
|12
|Borussia Dortmund
|1
|3
|13
|Liverpool
|1
|3
|14
|Real Madrid
|1
|3
|15
|Arsenal
|1
|3
|16
|AEK Atena
|1
|3
|17
|AS Roma
|1
|1
|18
|Shakhtar
|1
|1
|19
|PSV
|1
|1
|20
|Fenerbahce
|1
|1
|21
|Villarreal
|1
|0
|22
|Lille
|1
|0
|23
|Slavia Praga
|1
|0
|24
|Club Brugge
|1
|0
|25
|Inter Milano
|1
|0
|26
|Atletico
|1
|0
|27
|Napoli
|1
|0
|28
|LASK Linz
|1
|0
|29
|Viking
|1
|0
|30
|Galatasaray
|1
|0
|31
|Porto
|1
|0
|32
|Leipzig
|1
|0
|33
|Feyernood
|1
|0
|34
|Sabah Baku
|1
|0
|35
|Slovan Bratislava
|1
|0
|36
|Bodo/Glimt
|1
|0