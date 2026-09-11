Șoc în Liga Campionilor Antrenorul și-a anunțat demisia imediat după meci: „Nu mă mai întorc” » Gestul violent al fanilor

Ismail Kartal (65 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de antrenor al lui Fenerbahce imediat după remiza cu AS Roma, scor 1-1, în prima etapă din Liga Campionilor.

Președintele clubului, Aziz Yildirim, insistă ca tehnicianul să rămână.

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Ismail Kartal a făcut anunțul surprinzător la conferința de presă de la finalul meciului, care a marcat revenirea lui Fenerbahce în Liga Campionilor după 17 ani.

Ismail Kartal şi-a dat demisia de la Fenerbahce după remiza cu AS Roma: „Nu mă voi mai întoarce niciodată”

„Începând din această seară, aș dori să-mi felicit jucătorii și să-mi anunț demisia din funcție

Mi-am dat demisia din funcție cât încă mai am timp să-mi ajut iubita echipă Fenerbahce, jucătorii mei și viitorii antrenori.

Vă urez tuturor o seară plăcută, cu condiția să fie clar că nu mă voi mai întoarce niciodată”, a declarat Kartal, citat de aa.com.tr.

Tehnicianul de 65 de ani a revenit la Fenerbahce în iunie 2026, pentru al patrulea mandat pe banca formației turce.

Aziz Yildirim: „Cât timp sunt eu aici, Ismail Kartal este antrenorul principal”

Președintele vicecampioanei Turciei susține că Ismail Kartal va continua la echipă. Aziz Yildirim a subliniat că antrenorul a luat decizia după un incident petrecut în timpul meciului. Acesta a fost lovit cu o sticlă în cap de un fan.

„Niciunul dintre noi nu știa despre decizia demisiei. Ismail Kartal rămâne în funcție. Dar întreaga comunitate a lui Fenerbahce ar trebui să-l susțină pe antrenor.

Atâta timp cât sunt eu aici, Ismail Kartal este antrenorul principal. Nu poate pleca până nu plec eu.

O sticlă de apă a fost aruncată în capul lui Ismail Kartal în această seară. Acesta este motivul”, a declarat Aziz Yildirim pentru sursa citată.

Archie Brown, șocat de anunțul lui Ismail Kartal: „ Și-a dat demisia? Adică nu mai e antrenor?”

Marcator în meciul cu AS Roma, fundașul stânga englez a fost uluit la aflarea veștii:

„Demisie? Despre ce vorbești? Adică nu mai e antrenor? Nu știam nimic despre asta”, a reacționat Archie Brown.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 This is the moment Fenerbahçe player Archie Brown was told that Ismail Kartal resigned from his position as coach! 🎙️



"What do you mean he resigned? What? As coach? I didn't know about this." 😳 pic.twitter.com/Iq8hZO7pDE — EuroFoot (@eurofootcom) September 10, 2026

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 PSG 1 3 2 Bayern 1 3 3 Barcelona 1 3 4 Manchester United 1 3 5 Como 1 3 6 Stuttgart 1 3 7 Sporting 1 3 8 Manchester City 1 3 9 Aston Villa 1 3 10 Lens 1 3 11 Betis 1 3 12 Borussia Dortmund 1 3 13 Liverpool 1 3 14 Real Madrid 1 3 15 Arsenal 1 3 16 AEK Atena 1 3 17 AS Roma 1 1 18 Shakhtar 1 1 19 PSV 1 1 20 Fenerbahce 1 1 21 Villarreal 1 0 22 Lille 1 0 23 Slavia Praga 1 0 24 Club Brugge 1 0 25 Inter Milano 1 0 26 Atletico 1 0 27 Napoli 1 0 28 LASK Linz 1 0 29 Viking 1 0 30 Galatasaray 1 0 31 Porto 1 0 32 Leipzig 1 0 33 Feyernood 1 0 34 Sabah Baku 1 0 35 Slovan Bratislava 1 0 36 Bodo/Glimt 1 0

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