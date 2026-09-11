Gafă uluitoare în Liga Campionilor FOTO. Portarul s-a făcut de râs în meciul Manchester United - Sabah. N-a putut să găsească mingea! +16 foto
Stas Pokatilov s-a făcut de râs pe Old Trafford/ Foto: captură VIDEO Prima Sport
Liga Campionilor

Gafă uluitoare în Liga Campionilor FOTO. Portarul s-a făcut de râs în meciul Manchester United - Sabah. N-a putut să găsească mingea!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.09.2026, ora 00:09
alt-text Actualizat: 11.09.2026, ora 00:09
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Aflată la debutul în Liga Campionilor, campioana Azerbaidjanului nu a avut nicio șansă în duelul cu Manchester United.

La pauză, tabela arăta 3-0 pentru „diavoli”, după reușitele semnate de Cunha ('27), Bruno Fernandes ('42) și Benjamin Sesko ('45).

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MAN.UNITED - SABAH 4-0. Stas Pokatilov s-a făcut de râs pe Old Trafford

Lisandro Martinez a stabilit scorul final în minutul 68, după ce a profitat de o gafă demnă de „Cascadorii râsului” a lui Stas Pokatilov.

Bruno Fernandes a trimis mingea peste zid, din lovitură liberă, până la Zirkzee. Olandezul a încercat o finalizare spectaculoasă cu călcâiul, însă balonul a fost scos din fața liniei porții de Aden McCarty, fundașul oaspeților.

Mingea l-a lovit în mână pe Pokatilov, s-a învârtit de mai multe ori în jurul său, complet derutat, pentru că nu mai știa unde se află balonul.

Man.United - Sabah. Gafa lui Stas Pokatilov Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
Man.United - Sabah. Gafa lui Stas Pokatilov Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg

Galerie foto (16 imagini)

Man.United - Sabah. Gafa lui Stas Pokatilov Foto captură VIDEO Prima Sport.jpg Man.United - Sabah. Gafa lui Stas Pokatilov Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Man.United - Sabah. Gafa lui Stas Pokatilov Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Man.United - Sabah. Gafa lui Stas Pokatilov Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg Man.United - Sabah. Gafa lui Stas Pokatilov Foto captură VIDEO Prima Sport .jpg
+16 Foto
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Aflat la locul potrivit, în momentul potrivit, Lisandro Martinez a îndeplinit o simplă formalitate.

În etapa #2 din faza principală a Ligii Campionilor, Sabah o va găzdui pe Slavia Praga, în timp ce Manchester United merge la Madrid pentru duelul cu Atletico. Ambele meciuri se vor desfășura pe 13 octombrie.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
1PSG13
2Bayern13
3Barcelona13
4Manchester United13
5Como13
6Stuttgart13
7Sporting13
8Manchester City13
9Aston Villa13
10Lens13
11Betis13
12Borussia Dortmund13
13Liverpool13
14Real Madrid13
15Arsenal13
16AEK Atena13
17AS Roma11
18Shakhtar11
19PSV11
20Fenerbahce11
21Villarreal10
22Lille10
23Slavia Praga10
24Club Brugge10
25Inter Milano10
26Atletico10
27Napoli10
28LASK Linz10
29Viking10
30Galatasaray10
31Porto10
32Leipzig10
33Feyernood10
34Sabah Baku10
35Slovan Bratislava10
36Bodo/Glimt10

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