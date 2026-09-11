Gafă uluitoare în Liga Campionilor FOTO. Portarul s-a făcut de râs în meciul Manchester United - Sabah. N-a putut să găsească mingea!

MAN.UNITED - SABAH 4-0. Stas Pokatilov (33 de ani), portarul oaspeților, s-a făcut de râs pe Old Trafford.

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Aflată la debutul în Liga Campionilor, campioana Azerbaidjanului nu a avut nicio șansă în duelul cu Manchester United.

La pauză, tabela arăta 3-0 pentru „diavoli”, după reușitele semnate de Cunha ('27), Bruno Fernandes ('42) și Benjamin Sesko ('45).

MAN.UNITED - SABAH 4-0 . Stas Pokatilov s-a făcut de râs pe Old Trafford

Lisandro Martinez a stabilit scorul final în minutul 68, după ce a profitat de o gafă demnă de „Cascadorii râsului” a lui Stas Pokatilov.

Bruno Fernandes a trimis mingea peste zid, din lovitură liberă, până la Zirkzee. Olandezul a încercat o finalizare spectaculoasă cu călcâiul, însă balonul a fost scos din fața liniei porții de Aden McCarty, fundașul oaspeților.

Mingea l-a lovit în mână pe Pokatilov, s-a învârtit de mai multe ori în jurul său, complet derutat, pentru că nu mai știa unde se află balonul.

Aflat la locul potrivit, în momentul potrivit, Lisandro Martinez a îndeplinit o simplă formalitate.

În etapa #2 din faza principală a Ligii Campionilor, Sabah o va găzdui pe Slavia Praga, în timp ce Manchester United merge la Madrid pentru duelul cu Atletico. Ambele meciuri se vor desfășura pe 13 octombrie.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 PSG 1 3 2 Bayern 1 3 3 Barcelona 1 3 4 Manchester United 1 3 5 Como 1 3 6 Stuttgart 1 3 7 Sporting 1 3 8 Manchester City 1 3 9 Aston Villa 1 3 10 Lens 1 3 11 Betis 1 3 12 Borussia Dortmund 1 3 13 Liverpool 1 3 14 Real Madrid 1 3 15 Arsenal 1 3 16 AEK Atena 1 3 17 AS Roma 1 1 18 Shakhtar 1 1 19 PSV 1 1 20 Fenerbahce 1 1 21 Villarreal 1 0 22 Lille 1 0 23 Slavia Praga 1 0 24 Club Brugge 1 0 25 Inter Milano 1 0 26 Atletico 1 0 27 Napoli 1 0 28 LASK Linz 1 0 29 Viking 1 0 30 Galatasaray 1 0 31 Porto 1 0 32 Leipzig 1 0 33 Feyernood 1 0 34 Sabah Baku 1 0 35 Slovan Bratislava 1 0 36 Bodo/Glimt 1 0

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