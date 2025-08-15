Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga

Istvan Kovacs (40 de ani) va arbitra derby-ul etape 6 dintre Rapid și FCSB.

Cele două rivale se vor întâlni duminică, 17 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională.

Inițial, meciul dintre Rapid și FCSB trebuia să se dispute în „Giulești”, însă oficialii Rapidului au decis să mute partida pe Arena Națională datorită interesului crescut al fanilor pentru derby.

Istvan Kovacs va arbitra Rapid - FCSB

„Centralul” român cu 3 finale europene arbitrate în cariera sa va oficia derby-ul de duminică, dintre Rapid și FCSB, conform gsp.ro. Informația a fost confirmată de sursele GOLAZO.ro.

Rapid este neînvinsă în cele cinci etape disputate până acum, în timp ce FCSB are doar o singură victorie, 1-0 cu Petrolul, în etapa a doua.

Istvan Kovacs tocmai ce s-a întors din preliminariile Ligii Campionilor, unde a arbitrat partida din turul 3 preliminar dintre Fenerbahce și Feyenoord, încheiată cu scorul de 5-2 (6-4 la general).

În acest sezon din Superliga, Istvan Kovacs a oficiat 2 partide: Rapid - CFR Cluj, scor 1-1, în etapa 2 și Hermannstadt - U Cluj, scor 2-2, în etapa 4.

Finalele europene arbitrate de Istvan Kovacs:

Liga Campionilor: PSG - Inter 5-0 (2025)

PSG - Inter 5-0 (2025) Europa League: Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0 (2024)

Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0 (2024) Conference League: AS Roma - Feyenoord 1-0 (2022)

Rapid - FCSB. Giuleștenii au deschis încă două inele de pe Arena Națională

Rapid a anunțat, joi dimineață că au fost vândute 17.000 de bilete pentru meciul cu FCSB, de duminică, 17 august. Arena Națională are o capacitate de 55.634 de locuri.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă a anunțat că va deschide și inelul trei de la Tribuna a II-a și Peluza Nord, tocmai pentru ca fanii să vină în număr cât mai mare la meci.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 65 de lei și 450 de lei și pot fi achiziționate de aici.

Cele mai ieftine bilete sunt cele de la inelul 2 al tribunei 1, în timp ce prețurile cele mai piperate se regăsesc la biletele pentru zona VIP a celui mai mare stadion al țării.

Ultimul meci disputat între Rapid și FCSB pe Arena Națională, cu „alb-vișiniii” în postura de gazdă, a avut loc în luna martie a acestui an și s-a încheiat cu scorul de 0-0, cu 30.000 de spectatori în tribune.

