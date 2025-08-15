Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB  Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga
Istvan Kovacs
Superliga

Istvan Kovacs, la Rapid - FCSB Kyros Vassaras trimite cel mai bun arbitru la derby-ul etapei #6 din Superliga

alt-text Dan Udrea , George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 11:18
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 12:08
  • Istvan Kovacs (40 de ani) va arbitra derby-ul etape 6 dintre Rapid și FCSB.
  • Cele două rivale se vor întâlni duminică, 17 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională.
  • Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Inițial, meciul dintre Rapid și FCSB trebuia să se dispute în „Giulești”, însă oficialii Rapidului au decis să mute partida pe Arena Națională datorită interesului crescut al fanilor pentru derby.

 Rapid - FCSB Giuleștenii au deschis și inelul trei » Câte bilete s-au vândut până acum
Citește și
Rapid - FCSB Giuleștenii au deschis și inelul trei » Câte bilete s-au vândut până acum
Citește mai mult
 Rapid - FCSB Giuleștenii au deschis și inelul trei » Câte bilete s-au vândut până acum

Istvan Kovacs va arbitra Rapid - FCSB

„Centralul” român cu 3 finale europene arbitrate în cariera sa va oficia derby-ul de duminică, dintre Rapid și FCSB, conform gsp.ro. Informația a fost confirmată de sursele GOLAZO.ro.

Rapid este neînvinsă în cele cinci etape disputate până acum, în timp ce FCSB are doar o singură victorie, 1-0 cu Petrolul, în etapa a doua.

Istvan Kovacs tocmai ce s-a întors din preliminariile Ligii Campionilor, unde a arbitrat partida din turul 3 preliminar dintre Fenerbahce și Feyenoord, încheiată cu scorul de 5-2 (6-4 la general).

În acest sezon din Superliga, Istvan Kovacs a oficiat 2 partide: Rapid - CFR Cluj, scor 1-1, în etapa 2 și Hermannstadt - U Cluj, scor 2-2, în etapa 4.

  • Finalele europene arbitrate de Istvan Kovacs:
  • Liga Campionilor: PSG - Inter 5-0 (2025)
  • Europa League: Atalanta - Bayer Leverkusen 3-0 (2024)
  • Conference League: AS Roma - Feyenoord 1-0 (2022)

Rapid - FCSB. Giuleștenii au deschis încă două inele de pe Arena Națională

Rapid a anunțat, joi dimineață că au fost vândute 17.000 de bilete pentru meciul cu FCSB, de duminică, 17 august. Arena Națională are o capacitate de 55.634 de locuri.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă a anunțat că va deschide și inelul trei de la Tribuna a II-a și Peluza Nord, tocmai pentru ca fanii să vină în număr cât mai mare la meci.

Prețurile biletelor sunt cuprinse între 65 de lei și 450 de lei și pot fi achiziționate de aici.

Cele mai ieftine bilete sunt cele de la inelul 2 al tribunei 1, în timp ce prețurile cele mai piperate se regăsesc la biletele pentru zona VIP a celui mai mare stadion al țării.

Ultimul meci disputat între Rapid și FCSB pe Arena Națională, cu „alb-vișiniii” în postura de gazdă, a avut loc în luna martie a acestui an și s-a încheiat cu scorul de 0-0, cu 30.000 de spectatori în tribune.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Conference League
11:00
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Citește mai mult
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Superliga
10:30
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor
Citește mai mult
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Pachetul 2 fiscal: Ideea din SUA aplicată în România pentru taxarea multinaționalelor
Istvan Kovacs rapid fcsb superliga etapa 6
Știrile zilei din sport
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
11:40
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Nationala
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Citește mai mult
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Campionate
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Citește mai mult
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Stranieri
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Citește mai mult
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
Superliga
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Citește mai mult
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 15 rapid 32 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 2 uta arad 21 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share