Andrei Coubiș. Foto: Imago
Coubiș, dorit la Cluj Căpitanul echipei de tineret a lui AC Milan, în Superliga? + Ce alte echipe îl mai vor

Ionuț Cojocaru
Publicat: 15.08.2025, ora 10:30
Actualizat: 15.08.2025, ora 10:37
  • Andrei Coubiș (21 de ani), fotbalistul româno-italian legitimat în prezent la AC Milan, a atras atenția mai multor cluburi în această perioadă de mercato, iar italienii scriu că de serviciile sale ar fi interesată și o echipă din Cluj.
  • În urmă cu doi ani, Coubiș a refuzat convocările la loturile de tineret ale României.

Jurnalistul Nicolo Schira a informat că fundașul este dorit de Sampdoria și Avellino în Italia, în timp ce în străinătate interesul vine din partea echipei KS Cracovia și a unei formații din Cluj, însă nu a specificat dacă este vorba de CFR sau U Cluj.

Coubiș, de la AC Milan în Superliga?

Echipele s-au arătat interesate de Coubiș după meciurile amicale jucate în tricoul lui AC Milan cu Chelsea (1-4) și Leeds (1-1).

În partida cu Chelsea, fundașul cu origini românești a marcat accidental în propria poartă și a fost ulterior eliminat, toate astea în doar 19 minute.

Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)
Andrei Coubiș, eliminat în Chelsea - AC Milan (FOTO: captură video Channel 5 Sport)

Oficialii de la AC Milan analizează atent situația tânărului fotbalist, conform sursei citate.

Andrei Coubiș nu mai vrea să audă de naționala României

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, oficialii FRF au încercat să discute cu fundașul pentru a-l convinge să joace pentru România la Campionatul European U21 din această vară, însă Coubiș nu a răspuns.

La EURO 2022, fundașului i s-a reproșat că petrece prea mult timp alături de adversarii italieni, cele două reprezentative fiind cazate în același hotel. Selecționerul naționalei U19 era Adrian Văsâi.

Dezvăluirile au fost făcute de tatăl fotbalistului, în martie 2023. Acesta a explicat de ce Andrei a refuzat să mai dea curs convocărilor din partea selecționerilor români.

Ulterior, Coubiș s-a aflat pe lista lui Emil Săndoi pentru naționala U21 a României. Acesta a mers în Italia pentru a-l urmări, însă a plecat la pauza unui meci, lucru pe care fundașul l-a considerat jignitor. În schimb, a răspuns afirmativ unei convocări din partea naționala U20 a Italiei.

