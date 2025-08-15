Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”
Oltenii s-au temut de ce e mai rău Sorin Cârțu, despre calificarea dramatică a Craiovei în play-off-ul Conference League: „Șansa a fost de partea noastră”

Publicat: 15.08.2025, ora 11:00
  • Sorin Cârțu (69 de ani), președintele Universității Craiova, a privit cu emoții meciul oltenilor cu Spartak Trnava, scor 4-3 după prelungiri, 6-4 la general.
  • Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League, unde va da peste Bașakșehir. Meciul tur e în Turcia, pe 21 august, iar returul se joacă în Bănie, pe 28 august.

Slovacii au avut 4-1 în timpul regulamentar, însă calificarea a fost decisă în prelungiri pentru că formația lui Mirel Rădoi a câștigat cu 3-0 în tur. Băluță și Nsimba au adus bucuria Craiovei în minutele 101, respectiv 117.

Sorin Cârțu, despre calificarea cu emoții a Craiovei: „Atât de aproape să vedem eșecul”

Președintele Craiovei a vorbit despre cât de aproape au fost oltenii să fie eliminați, în ciuda rezultatului foarte bun obținut în tur.

„Acum seara e bună, dar era să fie rea. Erau patru goluri de recuperat şi nu mă gândeam că o să ajungem atât de aproape să vedem eşecul.

Mereu am văzut-o pe Trnava ca o echipă periculoasă, are jucători tehnici. Mi-a plăcut că a fost o echipă mobilă, de combinaţii, care a ajuns în situaţii de finalizare”, a declarat Sorin Cârțu, conform orangesport.ro.

Sorin Cârțu: „Am simţit o împingere discretă a arbitrilor”

Oficialul oltenilor e nemulțumit de arbitrajul englezului Stuart Attwell, despre care spune că a favorizat-o pe Spartak Trnava.

„A mai fost şi situaţia asta: am simţit o împingere discretă a arbitrilor (n.r. - în favoarea lui Trnava), pentru că şi golul al patrulea a fost dat dintr-un fault inexistent. La un alt gol n-au oprit mingea când Băluţă era căzut în careu, când a primit mingea într-o zonă sensibilă, dar când un jucător de-al lor era căzut pe acţiunea noastră, a oprit faza.

Am primit trei goluri imparabile! Nu avea ce să le facă portarul! Poate doar la golul când a respins în bară pentru că a fost ghinionul lui că a respins-o așa, exact pentru capul adversarului. A fost un dram e ghinion, dar ne-am revenit. A fost şi şansa de partea noastră”, a mai spus Cârțu.

Sorin Cârțu: „Suntem în grafic”

Sorin Cârțu a vorbit și despre perioada următoare pentru Craiova, în care oltenii vor juca și cu Istanbul Bașakșehir în play-off-ul Conference League.

„Vine Istanbul Bașakșehir, iar în două săptămâni vin patru meciuri. Nu am putea să sperăm? Trebuie să gândim cu încredere şi suntem capabili să mergem mai departe.

Suntem în grafic la obiectivele de etape pe care le avem. Am trecut prin toate stările acum, a fost greu. N-am cum să vă explic, a fost greu de tot”, a concluzionat fostul jucător al oltenilor.

În play-off-ul Conference League, Universitatea Craiova va întâlni Istanbul Bașakșehir. Turcii au trecut în turul 3 de Viking cu scorul de 4-2 la general.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share