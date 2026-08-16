S-a pozat cu Istvan Kovacs  Celebrul lider de galerie din România, imagine neașteptată cu arbitrul FIFA +5 foto
Istvan Kovacs FOTO Sport Pictures
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S-a pozat cu Istvan Kovacs Celebrul lider de galerie din România, imagine neașteptată cu arbitrul FIFA

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 10:53
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 11:02
  • Istvan Kovacs (41 de ani), unul dintre cei mai apreciați arbitri români la nivel internațional, s-a fotografiat după meciul FC Voluntari - Petrolul cu Gheorghe Stan, alias „Nea Gică”.
  • Acesta este unul dintre cele mai cunoscute personaje din tribunele fotbalului românesc și liderul galeriei ilfovenilor.
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Fotografia i-a adus împreună pe arbitrul care a condus finala Champions League din 2025 și pe unul dintre cei mai populari lideri de galerie din România.

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Nea Gică s-a pozat cu Istvan Kovacs

Imaginea a fost publicată de liderul fanilor lui FC Voluntari pe contul său de Instagram, după partida cu Petrolul. Cei doi au zâmbit în fața camerei.

Istvan Kovacs, la centru în meciul FC Voluntari - Petrolul. Foto: Instagram @gicastan.voluntari
Istvan Kovacs, la centru în meciul FC Voluntari - Petrolul. Foto: Instagram @gicastan.voluntari

Galerie foto (5 imagini)

Istvan Kovacs, la centru în meciul FC Voluntari - Petrolul. Foto: Instagram @gicastan.voluntari Istvan Kovacs, la centru în meciul FC Voluntari - Petrolul. Foto: Sport Pictures Istvan Kovacs, la centru în meciul FC Voluntari - Petrolul. Foto: Sport Pictures Istvan Kovacs, la centru în meciul FC Voluntari - Petrolul. Foto: Sport Pictures Istvan Kovacs, la centru în meciul FC Voluntari - Petrolul. Foto: Sport Pictures
+5 Foto
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Gheorghe Stan, cunoscut drept „Nea Gică”, are 75 de ani și a devenit în ultimii ani unul dintre personajele aparte ale fotbalului românesc.

Este liderul micii galerii a lui FC Voluntari și omul care dă tonul celebrului cântec „Viața mea o împart alături de Voluntari”.

Nea Gică este, de fapt, rapidist din copilărie. S-a născut și a crescut în Giulești și a povestit că a susținut Rapidul timp de peste 60 de ani, însă după înființarea lui FC Voluntari, în 2010, s-a atașat de echipa orașului în care locuiește și a devenit nelipsit de la meciurile ilfovenilor, conform prosport.ro.

Dincolo de fotbal, Gheorghe Stan lucrează ca dispecer la o autobază din Voluntari.

3 finale
europene intercluburi a arbitrat Istvan Kovacs: Conference League în 2022, Europa League în 2024 și Champions League în 2025

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