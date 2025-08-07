 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
Iulian Miu (FOTO: Sport Pictures)
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 11:29
alt-text Actualizat: 07.08.2025, ora 12:00
  • Iulian Miu (49 de ani), fost fundaș stânga la Steaua București, a vorbit despre cum a reușit Gigi Becali să preia clubul în anul 2003: „Un furt mascat!”.

În prezent team manager la grupele de copii și juniori ale Stelei, Miu susține că mutarea s-a realizat după ce Steaua a fost „adusă în pragul colapsului”, fiind îndepărtați sponsorii.

Iulian Miu, despre cum a fost preluată Steaua de Gigi Becali: „A fost adusă în pragul colapsului”

Miu nu-l numește direct pe Becali în mesajul său, dar e clar că la el se referă:

„SE TOT VORBEȘTE DESPRE «SALVAREA» STELEI.
Aceasta nu a fost o salvare, ci o afacere extrem de avantajoasă, într-un moment în care AFC Steaua beneficia de un sponsor principal, BCR, dar și de alți sponsori secundari.

Aceștia au fost, treptat și cu intenție clară, îndepărtați de cei care au pus la cale această manevră — preluarea numelui Steaua, un brand cu un palmares impresionant și un lot de jucători evaluat, în sezonul 2002–2003, la aproximativ 40 de milioane de euro.

Steaua, care la acel moment se putea autofinanța din sponsorizări, abonamente, vânzări de jucători, drepturi TV și bani proveniți de la UEFA, a fost adusă în pragul colapsului.

A fost introdus în schemă un „băiat deștept” (n.r. - Gigi Becali) care a început să împrumute asociația cu bani, pregătind terenul pentru preluare”, a scris Miu pe Facebook.

149 de meciuri
a disputat Iulian Miu în tricoul echipei Steaua București în perioada 1996-2002

„Un furt mascat!”

În 2003, „Asociația Fotbal Club «Steaua»”, organizație non-profit controlată de Viorel Păunescu, a devenit „SC Fotbal Club «Steaua» București SA”, cu Gigi Becali în poziția de acționar majoritar.

„Ulterior, s-a creat o nouă societate comercială, cu care s-a continuat returul sezonului competițional 2002–2003 în Liga 1 — un demers complet ilegal.

Aceasta nu a fost o salvare. A fost un furt mascat, un plan bine pus la punct, realizat în interes propriu.

Anii de procese care au urmat au confirmat: marca Steaua a fost folosită ilegal timp de ani de zile, iar deciziile instanțelor au consfințit acest adevăr”, a mai scris Miu.

