Cristian Balaj (53 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a confirmat transferul Ovidiu Perianu (23 de ani) la formația ardeleană.

Ovidiu Perianu a fost dat afară de FCSB după ce a avut o prestație foarte slabă în meciul tur al „dublei” cu Shkendija.

Cristi Balaj confirmă transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj

Conducătorul formației clujene a declarat că Ovidiu Perianu va semna cu CFR în următoarele zile.

„(n.r. E ceva cu Perianu?) Da, da. Suferim la capitolul jucători români și avem nevoie de jucători români. (n.r. Deci se face într-o zi sau două?) Da, da”, a declarat Cristi Balaj la DigiSport Special.

Ovidiu Perianu a mai fost dorit și de către Petrolul Ploiești, însă mutarea a fost deturnată de CFR Cluj.

„Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Cică e bun la antrenamente, dar nu are ce să caute la echipa asta.

Gata, iese de pe toate listele Perianu, că ține locul acolo, aiurea”, declara Gigi Becali la finalul meciului tur cu Shkendija.

650.000 de euro este cota lui Ovidiu Perianu, conform Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, Perianu a mai evoluat pentru U Cluj, Chindia, FC Botoșani, Gloria Buzău și Unirea Slobozia.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport