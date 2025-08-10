U.CLUJ - PETROLUL 1-1. Iustin Chirilă (19 ani), portarul „studenților”, a vorbit despre debutul său în Liga 1.

După remiza cu Petrolul, Universitatea a urcat pe locul 6 al clasamentului, cu 6 puncte acumulate în 5 etape.

Iustin Chirilă, după debutul în Liga 1: „Nu am avut emoții”

Tânărul portar s-a aflat la primul său meci în elita fotbalului românesc. După meci, acesta a vorbit despre sentimentul debutului, idolul său și obiectivele de viitor.

„Vreau să joc cât mai multe meciuri anul acesta. N-am avut nicio reacție (n.r. când a aflat că va fi titular), am fost pregătit, am simțit că se va întâmpla la un moment dat în sezonul acesta și am zis că trebuie să fiu pregătit în orice moment.

[Ioan Ovidiu Sabău] mi-a zis să joc simplu, să nu mă complic, să-mi fac treaba, asta e cel mai important. Nu am avut emoții, m-am simțit pregătit pentru acest debut.

Mă pregătesc în fiecare zi pentru asta, e țelul meu (n.r. - să devină titular). Reflexul (n.r. e principala sa calitate), mai am de lucrat la jocul de picior cu stângul. Pentru orice portar e de lucru cu piciorul non-dominant.

Colegii m-au felicitat de fiecare dată, la fiecare fază, mă bucur că pot face parte dintr-un lot cu oameni cu sute de meciuri în Liga 1 și că pot să învăț cât mai multe lucruri de la ei.

Nu am un idol, pe Iker Casillas îl urmăresc, simt că am calitățile lui, dar în rest vreau să iau ce pot de la fiecare portar, de la fiecare e de învățat”, a declarat goalkeeperul Universității.

Ne antrenăm, ne pregătim bine, iar la meci nu știu ce se întâmplă. Ăsta este jobul meu, să marchez. Mă antrenez în fiecare zi, iar asta s-a văzut azi. Sunt mulțumit de cifrele din acest sezon, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut. Trebuie să analizăm unde am greșit și sa îmbunătățim. Jovo Lukic, atacant Universitatea Cluj

