Sorana Cîrstea, ce revenire! Românca s-a calificat în turul 3 la WTA Cincinnati » A fost condusă în setul decisiv

Sorana Cîrstea (35 de ani, #136 WTA) s-a calificat în turul al treilea la turneul de categorie WTA 1.000 de la Cincinnati.

Românca a învins-o pe poloneza Magdalena Frech (27 de ani, #28 WTA), scor 7-6(4), 2-6, 6-4.

Încă un meci de peste 2 ore și 20 de minute pentru sportiva din Târgoviște pe tărâm american. Și s-a terminat tot cu o victorie!

Sorana Cîrstea, în turul 3 la WTA Cincinnati. A învins-o pe Magdalena Frech

După succesul în trei seturi cu Donna Vekic, Cîrstea a trecut și de Frech, cap de serie 22 la Cincinnati.

Poloneza a început mai bine partida, a făcut break devreme și a ajuns în postura de a servi pentru câștigarea primului set la 5-4.

Sorana a făcut break la 0 și, până la urmă, s-a ajuns în tiebreak. Magdalena a condus cu 4-2, dar au urmat cinci puncte consecutive câștigate de româncă (7-4).

Frech a câștigat setul secund cu 6-2, reușind două break-uri, și a împins confruntarea în set decisiv.

Magdalena a devenit favorită după ce a reușit un game alb pe serviciul Soranei (3-1), însă jucătoarea noastră nu a renunțat la luptă. A recuperat rapid break-ul, i-a mai spart serviciul adversarei la 4-4 și a închis partida la a treia minge de meci pe care a avut-o la dispoziție.

Sorana nu mai legase două victorii la Cincinnati din 2009.

32.840 de dolari și 65 de puncte WTA este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în turul 3 al turneului de la Cincinnati. A realizat un salt de 16 poziții în clasamentul LIVE, până pe 120

Românca se va duela în runda următoare cu învingătoarea partidei dintre chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, #98 WTA) și rusoaica Diana Shnaider (21 de ani, #20 WTA și favorită 14).

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport