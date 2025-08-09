„Nu solicităm bilete la Prishtina” Mihai Stoica a anunțat că suporterii celor de la FCSB nu vor face deplasarea în Kosovo

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că „roș-albaștrii” nu vor fi susținuți din tribune în Kosovo, la partida retur cu Drita.

FCSB a câștiga turul „dublei” din Europa League contra celor de la Drita, scor 3-2.

Mihai Stoica: „Nu solicităm bilete pentru suporteri la Prishtina”

Conducătorul campioanei a declarat că FCSB nu va cere bilete pentru suporteri la meciul din Kosovo, după ce organizatorii partidei au cerut acest lucru ca urmare a gradului ridicat de risc.

Drita nu a fost susținută de fani la meciul de pe Arena Națională.

„Suporterii nu vor face deplasarea. Nu vom solicita bilete pentru partida de la Prishtina, deoarece am fost înștiințați că e mai bine așa și nu vrem să facem probleme. Oamenii s-au comportat bine cu noi, vrem să facem la fel.

Românii din Europa ar putea veni la meci doar dacă iau legătura cu noi pentru bilete, dar noi nu vom da bilete, deci nu e cazul.

Suporterii noștri au dat o lecție de maturitate care ne-a șocat pe toți la partida tur.

Eram convinși că vor exista scandări la adresa celor din Kosovo, dar uite că au reușit să nu ne facă probleme și să nu își facă probleme. E mare lucru să nu auzi nici măcar o dată o scandare”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

