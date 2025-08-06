Rakitic, criticat de fanii lui Juve  Val de reacții după postarea croatului cu privire la transferul lui Modric la AC Milan 

Ivan Rakitic (37 de ani), retras vara aceasta din fotbal, a fost criticat dur de fanii lui Juventus, ca urmare a unei postări pe Instagram.

După ce Luka Modric a fost prezentat de AC Milan, Rakitic a postat un mesaj pe Instagram cu privire la fostul său coleg de la naționala Croației.

Ivan Rakitic, criticat de fanii lui Juventus

După ce Luka Modric a ajuns la AC Milan, Ivan Rakitic a postat o poză cu el și fostul său coleg de la națională alături de textul: „Nu știu cât de norocoși sunt, frate! Mult succes, mereu alături de tine!”.

Mesajul a avut parte de numeroase reacții în mediul online, dar a atras și multe critici din partea fanilor Juventus, motivul fiind melodia pe care Rakitic a decis să o folosească la postarea respectivă.

Fostul internațional croat a atașat postării versiunea fanilor milanezi a piesei „Sarà perché ti amo”, cântec de galerie devenit faimos pe rețelele de socializare în ultima perioadă.

Problema care a fost semnalată de fanii lui Juve este că în adaptarea fanilor lui Milan, piesa conține ironii la adresa clubului din Torino.

Ca răspuns, fanii „Bătrânei doamne” l-au criticat pe Rakitic, acuzându-l de lipsă de respect. Ulterior, fostul jucător le-a cerut scuze fanilor lui Juve, declarând că nu a avut intenția de a jigni.

„Am vrut doar să-l felicit pe fratele meu, Luka, folosind o melodie asociată cu Milan, fără a cunoaște contextul sau semnificația istorică a versurilor.

Nu a fost intenția mea să jignesc pe nimeni, cu atât mai puțin un club pe care îl respect profund ”, a scris Ivan Rakitic pe contul său de Instagram.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport