 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo

Al-Ahli - Al-Nassr 3-2. Formația lui Ivan Toney s-a impus în fața echipei lui Cristiano Ronaldo și Joao Felix.

La final, atacantul englez a sărbătorit alături de colegii săi în vestiar, pe ritmul piesei „Made in Romania”, hitul viral din social media.

Al-Ahli s-a impus în partida din ultima etapă jucată în Arabia Saudită și a adus prima înfrângere a sezonului pentru Al-Nassr, care poate pierde poziția de lider în fața rivalilor de la Al-Hilal.

Al-Ahli - Al-Nassr 3-2 . Ivan Toney, petrecere pe „Made in Romania” în vestiar

Atacantul englez, sosit în vara lui 2024 în Arabia Saudită, a fost în centrul atenției din nou, după victoria din ultima etapă.

Ivan Toney a reușit o „dublă” și o pasă decisivă împotriva formației lui Cristiano Ronaldo și a pornit petrecerea în vestiar la finalul partidei, alături de colegii săi.

Toney apare într-un clip, alături de Galeno și alți patru colegi, în timp ce dansau în cerc pe melodia „Made in Romania”, devenită virală în prima parte a anului 2024, după ce a fost promovată de Hakan Calhanoglu, iar apoi de echipa lui Inter, la câștigarea titlului din același an.

Toney are un start incredibil de sezon în Arabia Saudită, cu 15 goluri reușite în 21 de partide, în toate competițiile.

În sezonul precedent, Toney s-a clasat pe locul 2 în topul golgheterilor din campionatul saudit, cu 23 de reușite, la două spatele lui Cristiano Ronaldo.

