 „Made in Romania", în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește" victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Ivan Toney, în mijloc / foto: IMAGO
„Made in Romania", în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește" victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo

Ștefan Neda
Publicat: 04.01.2026, ora 11:54
Actualizat: 04.01.2026, ora 12:34
  • Al-Ahli - Al-Nassr 3-2. Formația lui Ivan Toney s-a impus în fața echipei lui Cristiano Ronaldo și Joao Felix.
  • La final, atacantul englez a sărbătorit alături de colegii săi în vestiar, pe ritmul piesei „Made in Romania”, hitul viral din social media.

Al-Ahli s-a impus în partida din ultima etapă jucată în Arabia Saudită și a adus prima înfrângere a sezonului pentru Al-Nassr, care poate pierde poziția de lider în fața rivalilor de la Al-Hilal.

Al-Ahli - Al-Nassr 3-2. Ivan Toney, petrecere pe „Made in Romania” în vestiar

Atacantul englez, sosit în vara lui 2024 în Arabia Saudită, a fost în centrul atenției din nou, după victoria din ultima etapă.

Ivan Toney a reușit o „dublă” și o pasă decisivă împotriva formației lui Cristiano Ronaldo și a pornit petrecerea în vestiar la finalul partidei, alături de colegii săi.

Toney apare într-un clip, alături de Galeno și alți patru colegi, în timp ce dansau în cerc pe melodia „Made in Romania”, devenită virală în prima parte a anului 2024, după ce a fost promovată de Hakan Calhanoglu, iar apoi de echipa lui Inter, la câștigarea titlului din același an.

@rabanalsafena دامت الفرحة 😂💚 #sportsontiktok #spl #TotalEnergiesAFCON2025 #الاهلي #النصر ♬ الصوت الأصلي - وليد سعيد

Toney are un start incredibil de sezon în Arabia Saudită, cu 15 goluri reușite în 21 de partide, în toate competițiile.

În sezonul precedent, Toney s-a clasat pe locul 2 în topul golgheterilor din campionatul saudit, cu 23 de reușite, la două spatele lui Cristiano Ronaldo.

