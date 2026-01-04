Raul Rotund, out de la Slobozia Tânărul atacant al lui Dinamo nu ar mai fi dorit la formația ialomițeană. Ce opțiuni de împrumut există

Raul Rotund (20 de ani) nu mai este dorit de Unirea Slobozia, formație la care a ajuns de la Dinamo, sub formă de împrumut.

Acum, „câinii” ar intenționa să-l trimită la o altă echipă unde să bifeze minute, până la finalul sezonului.

Rotund a ajuns la Slobozia în această vară, după ce în sezonul precedent nu a bifat foarte multe minute în formația lui Zeljko Kopic.

Raul Rotund nu ar mai intra în planurile celor de la Unirea Slobozia

Clubul ialomițean le-a transmis celor de la Dinamo că Raul Rotund nu va intra în planurile lui Andrei Prepeliță pentru a doua jumătate a sezonului.

Astfel, tânărul atacant ar avea nevoie de un alt club unde să poată avea meciuri în picioare.

În prezent, Rotund ar exista mai multe variante de transfer, tot sub formă de împrumut, în primele două ligi. Printre opțiuni s-ar număra și ASA Târg Mureș, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Totuși, până se va concretiza un nou împrumut, atacantul se poate se antrena în continuare cu Unirea Slobozia, conform gsp.ro.

Deși a reușit două goluri la începutul sezonului, în primele 6 apariții, majoritatea din postura de rezervă, Rotund nu a mai prins echipa la Slobozia decât de 3 ori, ultimul meci oficial jucat fiind pe 1 noiembrie 2025.

FOTO. Golul marcat de Raul Rotund în FCSB - Unirea Slobozia 0-1 , la începutul sezonului

