Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026

Mircea Lucescu (80 de ani) s-a întors rapid la treabă pentru pregătirea barajului pentru CM 2026.

Selecționerul României va călători în Antalya, alături de cele 10 echipe din Liga 1 aflate în cantonament, pentru a-i urmări pe jucători la treabă.

Cele mai multe dintre echipele din Superligă au decolat vineri și sâmbătă spre Antalya, iar duminică li se va alătura și FCSB pentru pregătirea dinaintea reluării campionatului.

Mircea Lucescu va călători în Antalya, alături de cluburile din Liga 1

Lucescu nu pierde timpul în 2026 și a luat decizia să meargă în Antalya, pentru a urmări evoluția jucătorilor aflați în cantonament.

Selecționerul ar urma să ajungă în Turcia în cursul zilei de astăzi, informează fanatik.ro.

Un total de 10 echipe dintre cele 16 din Liga 1 vor efectua pregătirea în Antalya și vor juca pe parcurs și câteva partide amicale.

Mircea Lucescu va analiza jocul fiecărui jucător în încercarea de a alege lotul cel mai potrivit pentru semifinala barajului cu Turcia, programat pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul celor de la Beșiktaș.

Echipele care se pregătesc în Antalya:

FCSB, Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, U Cluj, Hermannstadt, FC Argeş, Petrolul, Csikszereda şi Metaloglobus

Grupările care vor efectua cantonamentul în țară sunt FC Botoşani, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa, UTA Arad şi Unirea Slobozia, iar CFR Cluj merge în Spania, la Oliva Nova.

