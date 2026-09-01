Jaqueline Cristian, moment dificil Anunțul făcut în cel mai bun sezon al carierei: „Nu este finalul pe care mi l-am imaginat”
Jaqueline Cristian
Tenis

Jaqueline Cristian, moment dificil Anunțul făcut în cel mai bun sezon al carierei: „Nu este finalul pe care mi l-am imaginat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 23:47
alt-text Actualizat: 02.09.2026, ora 00:03
  • Jaqueline Cristian (28 de ani, #44 WTA) a anunțat, marți, că nu va mai juca în acest an din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat după ce s-a operat.
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Problemele româncei au apărut la finalul lunii iunie, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la Wimbledon, după (1)6-7, 0-6 cu Iva Jovic.

Ulterior, din cauza problemelor medicale, Cristian a decis să se retragă de la turneul WTA de la Iași pentru a se putea opera.

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Sezon încheiat pentru Jaqueline Cristian: „Ne vedem anul viitor”

Chiar dacă jucătoarea spera că va reveni curând pe teren, recuperarea nu a decurs conform planului, Cristian întâmpinând mai multe probleme pe parcurs.

Astfel, Jaqueline a hotărât să-și amâne revenirea pe terenul de tenis pentru anul viitor, pentru a fi sigură că va fi în cea mai bună formă.

„Am învățat că revenirea nu se întâmplă întotdeauna în ritmul pe care ni-l dorim.

Recuperarea mea decurge bine și fac progrese în fiecare zi, dar pe parcurs am avut și câteva obstacole. După ce m-am gândit bine, am decis să închei aici sezonul și să-i ofer corpului meu timpul de care are nevoie pentru a se recupera complet.

Bineînțeles, mi-aș dori să fiu deja din nou acolo, concurând. Dar, în acest moment, cel mai înțelept lucru pe care îl pot face este să am răbdare, să am încredere în proces și să-mi canalizez toată energia către recuperare și reconstrucție.

Nu vreau să mă grăbesc să revin. Vreau să mă întorc atunci când voi fi pregătită. Mai puternică, mai motivată și mai bună decât înainte.

Așa că, deocamdată, mă întorc la muncă. Muncesc în liniște pentru a construi revenirea din 2027.

Nu este finalul sezonului pe care mi l-am imaginat, dar poate fi începutul unei reveniri și mai bune. Ne vedem anul viitor”, a transmis Jaqueline Cristian pe Instagram.

Este o lovitură dură pentru Jaqueline Cristian, întrucât sportiva a obținut anul acesta cea mai bună clasare în circuitul WTA din carieră.

În luna mai, Cristian a urcat până pe locul 28 mondial, dar a coborât ulterior până pe 44, poziție pe care se află în prezent.

861.345 de dolari
a câștigat Jaqueline Cristian din tenis în 2026

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