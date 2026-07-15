Pe masa de operație Jaqueline Cristian, supusă unei intervenții chirurgicale, după problemele la genunchi: „Ne revedem curând!”

Jaqueline Cristian (28 de ani, #36 WTA) a fost operată cu succes la genunchiul drept, după problemele pe care le-a avut în ultima perioadă, care i-au afectat evoluțiile.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Problemele româncei au apărut la finalul lunii iunie, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la Wimbledon, scor (1)6-7, 0-6 cu Iva Jovic (18 ani, #16 WTA).

Jaqueline Cristian, operată la genunchi

Ulterior, din cauza problemelor medicale, Cristian a decis să se retragă de la turneul WTA de la Iași pentru a se putea opera. Și Sorana Cîrstea s-a retras de la acest turneu după ce a suferit o accidentare.

După ce s-a externat din spital, Jaqueline Cristian a transmis un mesaj fanilor, pe pagina sa personală de Instagram.

„Fiecare obstacol este o nouă oportunitate de a crește.

Le mulțumesc tuturor celor care s-au gândit la mine și mi-au trimis mesaje de încurajare.

Și un mulțumesc special lui @ionbogdancodorean și întregii sale echipe pentru că au avut mereu atât de multă grijă de mine. Profesionalismul, bunătatea și devotamentul vostru înseamnă pentru mine mai mult decât pot exprima în cuvinte.

Recuperarea începe acum. Ne revedem foarte curând pe teren”, a scris tenismena română.

La rândul său, doctorul Ion Bogdan Codorean a spus că intervenția chirurgicală a decurs conform planului, iar Jaqueline Cristian trebuie să respecte cu strictețe recuperarea.

„Jaqueline a trecut cu bine peste intervenția chirurgicală, care s-a desfășurat conform planului. În acest moment, cel mai important este să îi oferim genunchiului timpul necesar pentru vindecare și să urmăm cu rigurozitate protocolul de recuperare.

Este o sportivă extrem de disciplinată și sunt încrezător că va aborda această etapă cu aceeași determinare pe care o arată de fiecare dată pe teren”, a spus doctorul, conform gsp.ro.

80.000 de lire sterline a primit Jaqueline Cristian după participarea la Wimbledon

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport