Jaqueline Cristian (28 de ani, #37 WTA) a fost învinsă de Iva Jovic (18 ani, #16 WTA) în primul tur de la Wimbledon, scor (1)6-7, 0-6.

România mai are trei reprezentante pe tabloul principal al competiției de Grand Slam de la Londra.

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Jaqueline Cristian a avut ghinion la tragerea la sorți de la All England Club. Nu a intrat pe lista capilor de serie, iar în cale i-a ieșit una dintre jucătoarele cărora specialiștii le prevestesc un viitor strălucit.

Jaqueline Cristian, eliminată de Iva Jovic de la Wimbledon

Primul set al partidei a fost echilibrat. Ambele jucătoare au lansat foarte bine (procentaje de 83%, respectiv 88% la punctele câștigate cu primul serviciu), însă Jovic a forțat în tiebreak și s-a impus categoric, 7-1.

Cristian nu a mai reușit să țină ritmul în setul secund, Iva administrându-i un „bagel” (6-0). Jaqueline a pierdut după prelungiri toate game-urile în care s-a aflat la serviciu, iar la retur a pus probleme doar în prima parte a setului, când a ratat o minge de break.

Iva Jovic va juca în turul al doilea cu învingătoarea din meciul Yulia Putintseva (31 de ani, #84 WTA) - Tatjana Maria (38 de ani, #96 WTA).

27 de victorii a obținut Iva Jovic în 2026. A pierdut 13 meciuri

Statistica partidei dintre Jaqueline Cristian și Iva Jovic

Ași: 3-1

Duble greșeli: 6-2

Lovituri câștigătoare: 12-19

Erori neforțate: 17-20

Puncte câștigate cu primul serviciu: 72% (28/39) - 82% (28/34)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 33% (9/27) - 60% (15/25)

Total puncte câștigate: 53 - 72

Durată meci: 1 oră și 30 de minute.

80.000 de lire sterline este suma pe care o va primi Jaqueline Cristian pentru prezența pe tabloul principal de la Wimbledon

România, încă trei reprezentante la Wimbledon

Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) - Sara Bejlek (20 de ani, #45 WTA)

Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA) - Caty McNally (24 de ani, #50 WTA)

Irina Begu (35 de ani, #173 WTA) - Katie Swan (27 de ani, #196 WTA).

Campioana en-titre de la Wimbledon este Iga Swiatek.

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