- Jaqueline Cristian (28 de ani, #37 WTA) a fost învinsă de Iva Jovic (18 ani, #16 WTA) în primul tur de la Wimbledon, scor (1)6-7, 0-6.
- România mai are trei reprezentante pe tabloul principal al competiției de Grand Slam de la Londra.
Jaqueline Cristian a avut ghinion la tragerea la sorți de la All England Club. Nu a intrat pe lista capilor de serie, iar în cale i-a ieșit una dintre jucătoarele cărora specialiștii le prevestesc un viitor strălucit.
Jaqueline Cristian, eliminată de Iva Jovic de la Wimbledon
Primul set al partidei a fost echilibrat. Ambele jucătoare au lansat foarte bine (procentaje de 83%, respectiv 88% la punctele câștigate cu primul serviciu), însă Jovic a forțat în tiebreak și s-a impus categoric, 7-1.
Cristian nu a mai reușit să țină ritmul în setul secund, Iva administrându-i un „bagel” (6-0). Jaqueline a pierdut după prelungiri toate game-urile în care s-a aflat la serviciu, iar la retur a pus probleme doar în prima parte a setului, când a ratat o minge de break.
Iva Jovic va juca în turul al doilea cu învingătoarea din meciul Yulia Putintseva (31 de ani, #84 WTA) - Tatjana Maria (38 de ani, #96 WTA).
Statistica partidei dintre Jaqueline Cristian și Iva Jovic
- Ași: 3-1
- Duble greșeli: 6-2
- Lovituri câștigătoare: 12-19
- Erori neforțate: 17-20
- Puncte câștigate cu primul serviciu: 72% (28/39) - 82% (28/34)
- Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 33% (9/27) - 60% (15/25)
- Total puncte câștigate: 53 - 72
- Durată meci: 1 oră și 30 de minute.
România, încă trei reprezentante la Wimbledon
- Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) - Sara Bejlek (20 de ani, #45 WTA)
- Gabriela Ruse (28 de ani, #71 WTA) - Caty McNally (24 de ani, #50 WTA)
- Irina Begu (35 de ani, #173 WTA) - Katie Swan (27 de ani, #196 WTA).
Campioana en-titre de la Wimbledon este Iga Swiatek.