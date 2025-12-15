„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!”

Jelena Ostapenko (27 de ani, #7 WTA) și Yulia Putintseva (30 de anui, #71 WTA) au fost criticate pentru ieșirile necontrolate de pe terenul de tenis.

Campioană la Roland Garros 2017 după o finală cu Simona Halep, Ostapenko a avut, de-a lungul carierei, mai multe crize nervoase pe terenul de joc.

Jelena Ostapenko, criticată dur de Jack Sock: „Mereu se vaită”

Fostul jucător de tenis american Jack Sock a rememorat incidentul produs de jucătoarea letonă la turneul US Open din acest an.

La Flushing Meadows, după ce a fostă învinsă de Taylor Townsend în turul al doilea, Ostapenko și-a acuzat rivala că „nu are clasă socială și nici educație”. Numărul 21 mondial și-a cerut scuze ulterior.

Întrebat cine ocupă prima poziție în clasamentul celor mai indisciplinate jucătoare de tenis din lume, Jack Sock a nominalizat-o pe letonă.

„O aleg pe Jelena Ostapenko. Uneori, pe teren, se ceartă cu unii oameni, parcă e puțin plângăcioasă” , a spus Jack Sock, triplu campion de Grand Slam la dublu, potrivit tennisworldusa.org.

Yulia Putintseva, ținta lui Sam Querrey: „Pare mereu implicată în controverse”

La aceeași întrebare, Sam Querrey, a nominalizat-o pe Yulia Putintseva, amintind de incidentul în care reprezentanta Kazahstanului a refuzat să primească mingile de joc de la un copil.

Ugly moment in the Putintseva vs Paolini match at the US Open.



The ball girl tries tossing the ball and Yulia watches it bounce on the ground without moving.



So many ball kids look up to these athletes. Let's try to treat them kinder.



(via @MerThomp)pic.twitter.com/WaVzNcbb6R — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 1, 2024

„E Yulia Putintseva. Pare mereu implicată în controverse, cum ar spune ai noștri de peste ocean. Da, e gen, știi, se holbează fix la puștiul care ține mingea.

Pur și simplu nu ai voie să le faci nimic oamenilor care țin mingea, puștilor, adulților care țin mingea. Tratează-i pe acei oameni cu respect. Nu poți să-i hărțuiești când ești pe teren. Nu-mi place asta", a spus Querrey.

Momentul amintit de Sam Querrey nu este un incident izolat.

În această vară, la Bad Homburg, Maria Sakkari s-a simțit deranjată de modul în care Yulia Putintseva a tratat-o la finalul partidei, atunci când și-au strâns mâna.

Vizibil afectată, aceasta i-a reproșat acest lucru oponentei sale și din acel moment a pornit scandalul. Replica a constat într-o plecăciune ostentativă.

„Comportă-te omenește!”, a răspuns Sakkari, moment în care Putintseva a înjurat-o: „Go f**k yourself!”.

După ce Sakkari a răspuns din nou cu „Nimeni nu te place”, jucătoarea kazahă a înjurat-o din nou în engleză: „F**king c**t!”.

