„E o plângăcioasă” Două jucătoare din WTA, luate la rost pentru crizele de nervi de pe teren: „Nu poți să faci asta!”

- Jelena Ostapenko (27 de ani, #7 WTA) și Yulia Putintseva (30 de anui, #71 WTA) au fost criticate pentru ieșirile necontrolate de pe terenul de tenis.
Campioană la Roland Garros 2017 după o finală cu Simona Halep, Ostapenko a avut, de-a lungul carierei, mai multe crize nervoase pe terenul de joc.
Jelena Ostapenko, criticată dur de Jack Sock: „Mereu se vaită”
Fostul jucător de tenis american Jack Sock a rememorat incidentul produs de jucătoarea letonă la turneul US Open din acest an.
La Flushing Meadows, după ce a fostă învinsă de Taylor Townsend în turul al doilea, Ostapenko și-a acuzat rivala că „nu are clasă socială și nici educație”. Numărul 21 mondial și-a cerut scuze ulterior.
Întrebat cine ocupă prima poziție în clasamentul celor mai indisciplinate jucătoare de tenis din lume, Jack Sock a nominalizat-o pe letonă.
„O aleg pe Jelena Ostapenko. Uneori, pe teren, se ceartă cu unii oameni, parcă e puțin plângăcioasă”, a spus Jack Sock, triplu campion de Grand Slam la dublu, potrivit tennisworldusa.org.
Yulia Putintseva, ținta lui Sam Querrey: „Pare mereu implicată în controverse”
La aceeași întrebare, Sam Querrey, a nominalizat-o pe Yulia Putintseva, amintind de incidentul în care reprezentanta Kazahstanului a refuzat să primească mingile de joc de la un copil.
„E Yulia Putintseva. Pare mereu implicată în controverse, cum ar spune ai noștri de peste ocean. Da, e gen, știi, se holbează fix la puștiul care ține mingea.
Pur și simplu nu ai voie să le faci nimic oamenilor care țin mingea, puștilor, adulților care țin mingea. Tratează-i pe acei oameni cu respect. Nu poți să-i hărțuiești când ești pe teren. Nu-mi place asta", a spus Querrey.
Momentul amintit de Sam Querrey nu este un incident izolat.
În această vară, la Bad Homburg, Maria Sakkari s-a simțit deranjată de modul în care Yulia Putintseva a tratat-o la finalul partidei, atunci când și-au strâns mâna.
Vizibil afectată, aceasta i-a reproșat acest lucru oponentei sale și din acel moment a pornit scandalul. Replica a constat într-o plecăciune ostentativă.
„Comportă-te omenește!”, a răspuns Sakkari, moment în care Putintseva a înjurat-o: „Go f**k yourself!”.
După ce Sakkari a răspuns din nou cu „Nimeni nu te place”, jucătoarea kazahă a înjurat-o din nou în engleză: „F**king c**t!”.