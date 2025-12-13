„E la o răscruce” MM Stoica nu mai are răbdare cu un fotbalist de la FCSB: „Eu nu stau după nimeni” +74 foto
Octavian Popescu
Superliga

„E la o răscruce” MM Stoica nu mai are răbdare cu un fotbalist de la FCSB: „Eu nu stau după nimeni”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 22:31
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 22:31
  • Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.
  • Tânărul mijlocaș nu a reușit să marcheze nici măcar un gol în această stagiune, fiind criticat adesea și de patronul Gigi Becali.

Stoica este nemulțumit și de atitudinea jucătorului în discuțiile pe care le poartă, dar și de modul în care acesta se pregătește la antrenament.

Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor
Citește și
Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor
Citește mai mult
Ultimul dans? VIDEO. Starul lui Liverpool a început meciul pe bancă, apoi a stabilit un record istoric + Reacția emoționantă a fanilor

Mihai Stoica: „Octavian Popescu e la o răscruce”

Oficialul campioanei i-a lăudat abilitățile pe care le are, însă nu înțelege de ce Popescu se complace în această situație, fără să aibă contribuții importante.

„Octavian Popescu e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe drumul corect, poate să ajungă fotbalist, să-și facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui. Are niște calități cum nu am întâlni la nici un jucător cu care am lucrat. Chiar vorbeam cu Tănase, iar toți fotbaliștii de la noi recunosc că Popescu e cel mai talentat.

Are absolut tot, viteză, explozie, dribling, lovește mingea foarte bine, are viziune, pasă excepțională cu exteriorul. Are și un fizic frumos, are 1,82. Nu e impunător, dar îți dau atâtea exemple cu jucători cu fizicul ăsta, numai la Di Maria dacă mă gândesc.

Dacă nu o ia pe drumul bun și se complace în situația în care e... Să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența. Popescu poate să facă ambele faze. De exemplu, Coman avea totul, dar nu putea face ambele faze. Avea explozie mare și nu mai putea face faza defensiv. Octavian are și explozie, face și faza defensivă”, a declarat Stoica, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

FOTO. FCSB - Feyenoord 4-3

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „Nu am fost satisfăcut de atitudine”

În plus, Mihai Stoica și-a pierdut răbdarea și din cauza atitudinii pe care jucătorul o are și i-l oferă drept exemplu pe Juri Cisotti.

„Sunt lucruri din afara terenului care poate l-au schimbat. A jucat o perioadă lungă cu accidentari. Și acum are un deget care l-ar putea opri din a juca. Doar că trebuie să facă ceva. Să se antreneze mai bine, poate, deși nu poți spune că sunt antrenamente când nu e conectat.

Trebuie să facă mai mult, să facă ce face Cisotti. Cisotti vine primul în sală. După antrenament mai stă o oră în sală. Face streching, posturi.

Nu am mai discutat cu Octavian, nu am fost satisfăcut de atitudinea pe care a afișat-o după anumite discuții. Eu sunt genul de om care, dacă nu e ascultat, trece mai departe. Nu stau după nimeni”, a mai spus Mihai Stoica.

VIDEO. Bucuria jucătorilor de la FCSB, la finalul meciului cu Feyenoord

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
Mihai Stoica Octavian Popescu ATITUDINE fcsb
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share