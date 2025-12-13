Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația în care se află Octavian Popescu (22 de ani) la FCSB.

Tânărul mijlocaș nu a reușit să marcheze nici măcar un gol în această stagiune, fiind criticat adesea și de patronul Gigi Becali.

Stoica este nemulțumit și de atitudinea jucătorului în discuțiile pe care le poartă, dar și de modul în care acesta se pregătește la antrenament.

Mihai Stoica: „Octavian Popescu e la o răscruce”

Oficialul campioanei i-a lăudat abilitățile pe care le are, însă nu înțelege de ce Popescu se complace în această situație, fără să aibă contribuții importante.

„Octavian Popescu e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe drumul corect, poate să ajungă fotbalist, să-și facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui. Are niște calități cum nu am întâlni la nici un jucător cu care am lucrat. Chiar vorbeam cu Tănase, iar toți fotbaliștii de la noi recunosc că Popescu e cel mai talentat.

Are absolut tot, viteză, explozie, dribling, lovește mingea foarte bine, are viziune, pasă excepțională cu exteriorul. Are și un fizic frumos, are 1,82. Nu e impunător, dar îți dau atâtea exemple cu jucători cu fizicul ăsta, numai la Di Maria dacă mă gândesc.

Dacă nu o ia pe drumul bun și se complace în situația în care e... Să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența. Popescu poate să facă ambele faze. De exemplu, Coman avea totul, dar nu putea face ambele faze. Avea explozie mare și nu mai putea face faza defensiv. Octavian are și explozie, face și faza defensivă”, a declarat Stoica, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Mihai Stoica: „Nu am fost satisfăcut de atitudine”

În plus, Mihai Stoica și-a pierdut răbdarea și din cauza atitudinii pe care jucătorul o are și i-l oferă drept exemplu pe Juri Cisotti.

„Sunt lucruri din afara terenului care poate l-au schimbat. A jucat o perioadă lungă cu accidentari. Și acum are un deget care l-ar putea opri din a juca. Doar că trebuie să facă ceva. Să se antreneze mai bine, poate, deși nu poți spune că sunt antrenamente când nu e conectat.

Trebuie să facă mai mult, să facă ce face Cisotti. Cisotti vine primul în sală. După antrenament mai stă o oră în sală. Face streching, posturi.

Nu am mai discutat cu Octavian, nu am fost satisfăcut de atitudinea pe care a afișat-o după anumite discuții. Eu sunt genul de om care, dacă nu e ascultat, trece mai departe. Nu stau după nimeni”, a mai spus Mihai Stoica.

