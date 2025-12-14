Flamengo s-a calificat în finala Cupei Intercontinentale după ce a învins, sâmbătă, formația egipteană Pyramids FC, scor 2-0.

Campioana Americii de Sud se va duela pentru trofeu cu PSG, care este calificată direct în finală.

Echipa braziliană s-a impus grație golurilor marcate de Leo Pereira ('23) şi Danilo ('52), în urma unor faze fixe executate de uruguayanul Giorgian de Arrascaeta.

PSG - Flamengo este finala Cupei Intercontinentale

PSG a fost acceptată direct în ultimul act al competiției. fiind deținătoarea Ligii Campionilor, după victoria zdrobitoare obținută în fața celor de la Inter Milano, scor 5-0. Sâmbătă, campioana Europei s-a impus pe terenul lui Metz, scor 3-2, în Ligue 1.

Câștigătoare a Copei Libertadores, Flamengo a reușit și ea să ajungă în finală, acolo unde va da piept cu echipa antrenată de Luis Enrique. PSG - Flamengo va avea loc miercuri, de la ora 19:00, la Doha, Qatar.

Spre deosebire de viitoarea sa adversară, campioana Braziliei, antrenată de Filipe Luis, a jucat în Cupa Intercontinentală încă din sferturi, unde a trecut de mexicanii de la Cruz Azul, scor 2-1.

Pyramids FC, campioana Ligii Campionilor Africii, eliminase în optimi pe Auckland City, câștigătoarea din Oceania, 3-0, iar în sferturi câștigase meciul cu Al Ahli, campioana Asiei, 3-1.

VIDEO. Rezumat Flamengo - Pyramids 2-0

Ce este Cupa Intercontinentală

Cupa Intercontinentală reunește echipele câștigătoare din cele 6 confederații ale lumii: UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC și OFC.

Cele 6 echipe reprezentante din fiecare confederație:

UEFA - PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor

CONMEBOL - Flamengo, câștigătoarea Copei Libertadores

CONCACAF - Cruz Azul, învingătoarea Ligii Campionilor din America de Nord, Centrală și Caraibe

CAF - Pyramids FC, câștigătoarea Ligii Campionilor Africii

AFC - Al Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei

OFC - Auckland City, învingătoarea Ligii Campionilor din Oceania

Aceasta este a doua ediție a Cupei Intercontinentale. Prima a avut loc anul trecut, atunci când Real Madrid a câștigat finala împotriva echipei mexicane Pachuca cu scorul de 3-0.

Marcatorii partidei de atunci au fost Mbappe ('37), Rodrygo ('53) și Vinicius ('84 - penalty).

