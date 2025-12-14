PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 10:38
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 10:38
  • Flamengo s-a calificat în finala Cupei Intercontinentale după ce a învins, sâmbătă, formația egipteană Pyramids FC, scor 2-0.
  • Campioana Americii de Sud se va duela pentru trofeu cu PSG, care este calificată direct în finală.

Echipa braziliană s-a impus grație golurilor marcate de Leo Pereira ('23) şi Danilo ('52), în urma unor faze fixe executate de uruguayanul Giorgian de Arrascaeta.

Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Citește și
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Citește mai mult
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 

PSG - Flamengo este finala Cupei Intercontinentale

PSG a fost acceptată direct în ultimul act al competiției. fiind deținătoarea Ligii Campionilor, după victoria zdrobitoare obținută în fața celor de la Inter Milano, scor 5-0. Sâmbătă, campioana Europei s-a impus pe terenul lui Metz, scor 3-2, în Ligue 1.

Câștigătoare a Copei Libertadores, Flamengo a reușit și ea să ajungă în finală, acolo unde va da piept cu echipa antrenată de Luis Enrique. PSG - Flamengo va avea loc miercuri, de la ora 19:00, la Doha, Qatar.

Spre deosebire de viitoarea sa adversară, campioana Braziliei, antrenată de Filipe Luis, a jucat în Cupa Intercontinentală încă din sferturi, unde a trecut de mexicanii de la Cruz Azul, scor 2-1.

Pyramids FC, campioana Ligii Campionilor Africii, eliminase în optimi pe Auckland City, câștigătoarea din Oceania, 3-0, iar în sferturi câștigase meciul cu Al Ahli, campioana Asiei, 3-1.

VIDEO. Rezumat Flamengo - Pyramids 2-0

Ce este Cupa Intercontinentală

Cupa Intercontinentală reunește echipele câștigătoare din cele 6 confederații ale lumii: UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC și OFC.

Cele 6 echipe reprezentante din fiecare confederație:

  • UEFA - PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor
  • CONMEBOL - Flamengo, câștigătoarea Copei Libertadores
  • CONCACAF - Cruz Azul, învingătoarea Ligii Campionilor din America de Nord, Centrală și Caraibe
  • CAF - Pyramids FC, câștigătoarea Ligii Campionilor Africii
  • AFC - Al Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei
  • OFC - Auckland City, învingătoarea Ligii Campionilor din Oceania

Aceasta este a doua ediție a Cupei Intercontinentale. Prima a avut loc anul trecut, atunci când Real Madrid a câștigat finala împotriva echipei mexicane Pachuca cu scorul de 3-0.

Marcatorii partidei de atunci au fost Mbappe ('37), Rodrygo ('53) și Vinicius ('84 - penalty).

Citește și

„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
Superliga
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
Citește mai mult
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Superliga
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Citește mai mult
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
FIFA flamengo PSG FINALA Cupa Intercontinentala
Știrile zilei din sport
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
14:48
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15:45
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Handbal
11:31
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Citește mai mult
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
20:02
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Diverse
14:41
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Citește mai mult
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Diverse
13:35
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Citește mai mult
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Superliga
13:47
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Citește mai mult
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Diverse
13:55
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Citește mai mult
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share