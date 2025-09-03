Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Jesse Marsch, selecționerul american al Canadei Foto: Imago
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat"

Publicat: 03.09.2025, ora 09:01
  • Jesse Marsch, 51 de ani, din primăvara lui 2024 selecționerul Canadei, nu a ezitat să-l critice pe Donald Trump: „Mi-e rușine”. 
  • Antrenorul american a primit multe avertismente că ar putea deveni ținta răzbunării președintelui SUA. 
  • România joacă pentru prima oară împotriva Canadei, vineri (21:00), în amicalul de pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Jesse Marsch este un american născut în Racine, Wisconsin. A jucat 13 ani în Major League Soccer și a antrenat la New York Red Bulls (ales tehnicianul anului în MLS 2015) după Montreal Impact, înaintea aventurilor europene, la RB Salzburg, Leipzig și Leeds.

Din 13 mai 2024 e selecționerul Canadei, cu care are contract pe doi ani, până la sfârșitul Campionatului Mondial, turneul final organizat în vara lui 2026 de SUA, Canada și Mexic.

Vineri seară, el va fi la București, pe Arena Națională, pentru primul amical al „tricolorilor” împotriva naționalei „frunzei de arțar”.

21 de meciuri
are Jesse Marsch ca selecționer al Canadei: 9 victorii, 8 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 27-20

Marsch contra Trump: „Ca american, mi-e rușine”

Antrenorul în vârstă de 51 de ani are o personalitate puternică și nu ezită să spună ce gândește. Nu evită confruntările, chiar dacă ele sunt împotriva lui Donald Trump.

Atacurile președintelui la adresa Canadei (inclusiv amenințarea cu transformarea ei în al 51-lea stat american) în 2025, după ce și-a început al doilea mandat la Casa Albă, l-au revoltat pe Marsch, care l-a criticat public.

Donald Trump și Cupa Mondială Foto: Imago Donald Trump și Cupa Mondială Foto: Imago
Donald Trump și Cupa Mondială Foto: Imago

„Dacă aș avea un mesaj pentru președintele nostru, acesta ar fi să renunțe la retorica ridicolă despre Canada ca al 51-lea stat”, a declarat el pe 26 februarie, chiar la Los Angeles, la prezentarea turneului final al Ligii Națiunilor CONCACAF.

Ca american, mi-e rușine de aroganța și lipsa de respect arătate față de unul dintre cei mai vechi, mai puternici și mai loiali aliați ai noștri. A fost un discurs tulburător, insultător. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

A făcut atunci și o comparație usturătoare: „Canada este o națiune puternică și independentă, un loc în care se apreciază etica și respectul, spre deosebire de climatul polarizat, lipsit de respect și deseori alimentat de ură din Statele Unite”.

Marsch, avertizat după reacția anti-Trump: „Nu ești îngrijorat că cineva te va ataca?”

O lună mai târziu, Marsch a dezvăluit într-un interviu pentru The Athletic ce a urmat după acel răspuns dur anti-Trump. Ce avertisment a primit. Nu unul singur, multe avertismente de același gen. Că ar putea deveni ținta răzbunării președintelui.

„La scurt timp după aceea, o persoană mi-a spus că sunt foarte curajos. Am zis: «E libertate de exprimare». Replica acelei persoane: «Nu ești îngrijorat că cineva te va ataca?».

În ce fel de lume trăim? Ce înseamnă guvernul SUA în acest moment? Dacă acesta este răspunsul pe care mi-l dau 50 de persoane diferite într-o săptămână, e îngrijorător pentru americani. Jesse Marsch, selecționerul Canadei

Marsch, altă replică pentru Trump: „Mă deranjează”

Nu s-a oprit însă, a continuat să-și exprime opinia indiferent cât de aspră era.

Înaintea amicalului Canada - Ucraina (4-2), pe 7 iunie, la Toronto, tehnicianul a vorbit și despre modul agresiv al lui Trump față de Volodimir Zelenski pe 28 februarie, la Casa Albă. 

„Ca american, comportamentul și lipsa de respect arătate președintelui Ucrainei mă deranjează cu adevărat”, a afirmat Marsch atunci.

