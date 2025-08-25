Naționala României se reunește la Mogoșoaia, duminică, 31 august, pentru amicalul cu Canada și partida cu Cipru din preliminariile CM 2026.

Din informațiile GOLAZO.ro, FRF a vândut deja 10.000 de bilete pentru amicalul România - Canada, programat vineri, 5 septembrie 2025, pe Arena Națională. Meciul se va disputa începând cu ora 21:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Fanii au cumpărat 10.000 de bilete în 12 zile la amicalul România - Canada

Biletele pentru meciul istoric cu Canada au fost puse în vânzare pe 13 august și pot fi cumpărate de AICI.

Categoria 1:

Adult: 100 RON

Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)

(valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie) Tineri (15–24 ani): 30 RON

Categoria 2:

Adult: 75 RON

Copil (0–14 ani): 10 RON (valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie)

(valabil doar dacă se cumpără și un bilet adult în aceeași categorie) Tineri (15–24 ani): 30 RON

Categoria 3:

Adult: 50 RON

Categoria 4:

Adult: 40 RON

VIP Albastru:

Adult: 400 RON

VIP Roșu:

Adult: 650 RON

Test important pentru trei puncte în Cipru

Se anunță un eveniment special. Este prima întâlnire din istorie dintre cele două reprezentative. Canada va fi a 84-a națională pe care România o întâlnește din cele 211 afiliate în prezent la FIFA.

Totodată, amicalul cu selecționata nord-americană oferă selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani) posibilitatea de a pregăti echipa pentru duelul important cu Cipru, programat joi, 9 septembrie, la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial 2026. Victoria este singura opțiune pentru tricolori pentru a mai spera la calificarea directă!

Naționala Canadei, pregătită de americanul Jesse Marsch (51 de ani), este deja calificată din oficiu la CM 2026, fiind una dintre cele trei țări gazdă, alături de SUA și Mexic. În plus, reprezentativa nord-americană a avut o vară intensă.

În iunie 2025, Canada a participat la Gold Cup, unde a câștigat grupa, cu următoarele rezultate: 6-0 cu Honduras, 1-1 cu Curaçao și 2-0 cu El Salvador.

În sferturile de finală, Canada a fost eliminată de Guatemala, după loviturile de departajare.

Singurele naționale din Europa și America de Sud cu care România nu a jucat niciodată

De-a lungul istoriei, naționala României a întâlnit 88 de reprezentative: 83 dintre acestea sunt echipe active afiliate FIFA, iar cinci sunt reprezentative istorice care nu mai există, precum Republica Democrată Germană (RDG), Republica Federală Germania (RFG), Cehoslovacia, Iugoslavia și Uniunea Sovietică (URSS).

Până în prezent, România nu a avut meciuri la nivelul primele reprezentative cu 121 dintre cele 211 naționale afiliate FIFA. Cu excepția Gibraltarului, a cărui echipă națională a fost afiliată la FIFA abia în 2016, tricolorii au jucat cu toate naționalele europene.

Printre echipele de pe alte continente cu care tricolorii nu au mai disputat meciuri se numără Venezuela, singura din America de Sud, Senegal, Africa de Sud, Ghana și Angola (Africa), precum și Qatar sau Arabia Saudită (Asia).

Tricolorii îi așteaptă pe suporteri la reunire pentru autografe

Naționala României își dă întâlnire cu fanii duminică, 31 august, la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Înainte de debutul cantonamentului pentru meciurile cu Canada și Cipru, tricolorii vor organiza o sesiune de autografe dedicată suporterilor de toate vârstele.

Accesul publicului va fi permis începând cu ora 17:15. La ora 18:00 jucătorii vor oferi autografe, iar de la 18:15 copiii și însoțitorii lor vor putea asista, timp de 15 minute, la ședința de pregătire a naționalei.

Intrarea va fi gratuită, pe baza biletelor disponibile în număr limitat. Începând de marți, 26 august, de la prânz, fanii își vor putea rezerva locurile pe site-ul bilete.frf.ro. Fiecare comandă va putea include maximum opt bilete, iar organizatorii au pus la dispoziție 800 de tichete cu valoare zero.

Suporterii vor putea găsi la fața locului echipamente oficiale și produse personalizate cu echipa națională. În plus, cei prezenți vor avea parte de surprize pregătite special pentru acest eveniment.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 3 (4-1) 9 2. Austria 2 (6-1) 6 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 3 (3-4) 3 5. San Marino 4 (1-12) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

