De ce nu a ajuns Ianis Hagi la Legia Edi Iordănescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu mijlocașul român: „Mi-a zis că are alte planuri"
Edi Iordănescu foto: imago
De ce nu a ajuns Ianis Hagi la Legia Edi Iordănescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu mijlocașul român: „Mi-a zis că are alte planuri"

Ștefan Neda
Publicat: 02.09.2025, ora 22:46
Actualizat: 02.09.2025, ora 22:46
  • Edi Iordănescu (47 de ani) a venit cu lămuriri suplimentare despre Ianis Hagi, jucător cu care nu a reușit să bată palma pentru un transfer la Legia Varșovia.
  • În prezent, internaționalul român e liber de contract.

O mutare a lui Ianis Hagi în Polonia a fost blocată atât de dorințele sale de a evolua într-un campionat mai puternic, cât și de cele financiare.

Edi Iordănescu: „Ianis mi-a zis că așteaptă ceva din top 5”

„Prea multe mi-e greu să spun. Pentru că eu cred că Ianis ar trebui să ia o poziție și să răspundă mai bine. Eu ce vreau să spun, din punctul meu de vedere, este că eram în cantonamentul centralizat din Austria când am vorbit cu el personal.

Înainte de a pleca în cantonament am mai vorbit o dată cu el. Mi-a spus că așteaptă ceva din top 5, acolo își dorește. I-am înțeles dorința. Eu nu judec pe nimeni, nu mă bag în alegerile nimănui. 

I-am spus că mai revin peste vreo două săptămâni. Am făcut-o din cantonamentul din Austria, cum spuneam. El a păstrat aceeași linie, că merge în altă parte, mi-a mulțumit, i-ar fi plăcut să lucrăm din nou împreună, dar în el are alte planuri.

Ulterior, nu el, dar niște intermediari care m-au apelat în numele lui mi-au spus că ar lua în calcul să vină, dar banii solicitați și așteptările lui financiare erau mult peste bugetul și posibilitățile Legiei în momentul de față. Și nu numai ale Legiei, ale fotbalului polonez”, a spus Edi Iordănescu, la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Din punctul meu de vedere, nu știu dacă eu aș fi făcut presiune foarte mare la nivel de conducere, să fi putut să obțin, în final, măcar ceva apropiat de ce-și dorea el. Dar, sincer, nici nu aș fi luat în calcul acel lucru, pentru că, în primul rând, era român. Și, într-un vestiar care are un plafon salarial, să vină cineva cu un cu totul alt salariu și alte condiții, ar fi fost problematic și pentru mine. Edi Iordănescu, la Digi Sport

Edi Iordănescu: „Au mai fost discuții și cu un român din Liga 1”

Întrebat dacă a mai purtat negocieri și cu alți jucători români, Edi Iordănescu a răspuns:

„Da, au mai fost ceva discuții cu Drăguș. 

Au mai fost și pentru un alt român care este în competiția internă și este la un club de tradiție, dar clubul a respins discuțiile, au spus că nu-i transferabil și a căzut.

Nu mă pune să dau nume, pentru că dacă n-a apărut... e echipă de top 3. Winger... Dar nu e vorba de Baiaram”.

România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)
România - Ucraina, EURO 2024 (foto: sportpictures.eu)

