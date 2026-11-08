Mobilizare după tragedie Gest impresionant după moartea lui Jesus De Miguel: „Un angajament pe care ni-l asumăm”

CD Tenerife și mai multe echipe din fotbalul spaniol s-au mobilizat pentru a-i oferi sprijin financiar Carlei, fiica în vârstă de doar un an a fostului atacant Jesus De Miguel.

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Clubul la care a fost legitimat fotbalistul și-a luat angajamentul de a o ajuta până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Sprijin financiar pentru fiica lui Jesus de Miguel

Inițiativa a venit din partea acționarului majoritar, Rayco Garcia, și a fost susținută de întreaga conducere a clubului.

„Planul nostru este să îi fim alături fetiței și să ne asigurăm că întreaga familie Tenerife o sprijină. Vrem să fim alături de ea cel puțin până când va ajunge la vârsta adultă”, a declarat directorul executiv Antonio Manuel Porro Granados, potrivit The Athletic.

Este un angajament pe care l-am luat la inițiativa acționarului nostru majoritar, Rayco Garcia, și pe care îl susținem cu toții pe deplin. Este un angajament pe care Tenerife, ca club, și-l asumă față de familie și față de fiica lor, Carla. Antonio Manuel Porro Granados, director executiv CD Tenerife

De asemenea, clubul Burgos CF a anunțat că va dona toate încasările din biletele vândute pentru următorul meci cu Tenerife în sprijinul fiicei și moștenitorilor lui Jesus De Miguel, în timp ce UD Almeria va direcționa, la rândul său, veniturile din bilete către aceeași cauză, în memoria fostului fotbalist.

Între timp, Fran Sol, atacantul celor de la Hercules CF și fost coleg al lui De Miguel la Tenerife, a lansat o campanie de strângere de fonduri.

Inițiativa a primit rapid sprijin, inclusiv din partea unor nume cunoscute din La Liga și a mai multor internaționali spanioli. Printre cei care au făcut donații se numără Pedro Porro, Alex Remiro, Borja Iglesias, Alvaro Morata și Alex Baena. Suma strânsă a depășit deja 100.000 de euro .

Soția și fiica lui Jesus De Miguel, la înmormântarea de joi. Foto: Imago

Tragedia care a mobilizat lumea fotbalului

Sprijinul oferit familiei este cu atât mai important cu cât jucătorii din ligile inferioare ale fotbalului spaniol nu beneficiază de aceeași siguranță financiară ca fotbaliștii din La Liga.

Jesus De Miguel a suferit un stop cardiac după o ciocnire puternică cu portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono, în timpul meciului disputat pe 2 noiembrie.

Fotbalistul a fost transportat la spital și a primit îngrijiri medicale, însă a murit în dimineața zilei următoare.

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