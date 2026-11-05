„Cele mai grele zile din viața mea” Mesajul portarului implicat în decesul lui Jesus de Miguel: „Nu mă pot gândi la altceva”

Jesus Owono (24 de ani), portarul celor de la FC Andorra, a transmis un mesaj prin intermediul clubului, după decesul lui Jesus de Miguel.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Portarul a fost implicat în tragedia din fotbalul spaniol, după un fault foarte dur asupra jucătorului de la CD Tenerife, iar acum și-a exprimat regretele pentru tot ceea ce s-a întâmplat.

Jesus Owono: „Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea”

Jesus de Miguel s-a stins din viață marți, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

Ulterior, mai multe surse din presa spaniolă au transmis că portarul Owono este complet devastat de cele întâmplate, mai ales după ce a fost numit „criminal” de o parte dintre suporterii aflați în tribune.

„Acestea sunt cele mai grele zile din viața mea. Îmi este greu să găsesc cuvintele potrivite și îmi este foarte greu să accept tot ce s-a întâmplat. Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesus.

Mă gândesc la el, la familia lui și la toți cei care l-au iubit. Știu că vor fi multe aspecte de abordat, voi lua ca atare tot ce va urma, cu tot respectul.

Dar în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la altceva decât la Jesus și la durerea pe care o trăim. Odihnește-te în pace, Jesus”, a transmis portarul de la Andorra, conform marca.com.

Jesus Owono, cercetat pentru ucidere din culpă

Potrivit El Pais, poliția a deschis proceduri judiciare împotriva lui Jesus Owono pentru ucidere din culpă.

Uciderea din culpă e o infracțiune reglementată de articolul 142 din Codul penal spaniol. Dacă anchetatorii vor stabili că intervenția portarului a reprezentat o imprudență gravă, acesta ar putea fi condamnat la închisoare de la unu la patru ani, în timp ce încadrarea faptei ca imprudență mai puțin gravă ar atrage o pedeapsă cu amendă între trei și 18 luni.

Autoritățile trebuie să clarifice circumstanțele ciocnirii, dacă intervenția a depășit limitele riscului normal acceptat într-un meci de fotbal și dacă există o legătură de cauzalitate între aceasta și decesul lui De Miguel.

Înalta Curte de Justiție a Insulelor Canare (TSJC) a explicat că orice deces fără cauză naturală, cunoscut sub numele de moarte judiciară, fie accidentală, fie din alte motive, necesită o anchetă judiciară oficială.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport