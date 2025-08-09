Nu se teme de FCSB Antrenorul lui Aberdeen, despre potențialul adversar din play-off-ul Europa League: „Va fi OK”

Jimmy Thelin (47 de ani), antrenorul lui Aberdeen, este încrezător în echipa sa că poate trece în play-off de FCSB sau Drita.

Antrenorul scoțienilor a transmis și avertisment fanilor referitor la interzicerea materialelor pirotehnice la meciuri.

Antrenorul lui Aberdeen nu se teme de FCSB

Tehnicianul lui Aberdeen a vorbit despre meciul lui FCSB cu Drita, câștigat cu scorul de 3-2 de campioana României. Thelin a mai precizat că echipa sa se va descurca în play-off, indiferent cu cine va juca.

„Cursul meciului s-a schimbat destul de mult, deoarece FCSB era condusă cu 2-0, apoi a întors rezultatul, 3-2. Este dificil de anticipat cine va merge mai departe, dar va fi OK, indiferent de adversarul pe care-l vom avea”, a spus Thelin, conform dailyrecord.co.uk.

FCSB a reușit o remontada în meciul de pe Arena Națională cu Drita, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League. Roș-albaștri au revenit de la scorul de 0-2 și au câștigat cu 3-2. Marcatorii campioanei României au fost Bîrligea în minutele 64 și 90+4 (penalty) și Graovac în minutul 72.

Dacă FCSB va elimina pe Drita, va întâlni pe Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Primul duel va avea loc pe 21 august, în Scoția. Manșa decisivă se va disputa la București, o săptămână mai târziu.

În cazul în care FCSB va fi eliminată de Drita, trupa pregătită de Elias Charalambous va continua campania europeană în Conference League. FCSB ar putea întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia).

Jimmy Thelin, avertisment către fanii lui Aberdeen: „Respectați aceste reguli”

Fanii lui Aberdeen riscă suspendarea dacă mai utilizează materiale pirotehnice la meciuri. Liga Profesională de Fotbal a Scoției a sancționat deja clubul și urmează să aplice măsuri drastice dacă nu se respectă regulile, potrivit dailyrecord.co.uk.

Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, le cere fanilor să nu mai introducă materiale interzise în stadion:

„Fanii creează o atmosferă grozavă de aceea îi rog: respectați aceste reguli, astfel încât toată lumea să poată veni la fiecare meci, pentru că avem nevoie de toată lumea acolo ”, a declarat Jimmy Thelin, tehnicianul scoțienilor, potrivit sursei citate.

