Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”

Cristi Chivu (44 de ani) a tras primele concluzii după victoria din amicalul cu Monaco, scor 2-1.

Inter Milano se pregătește pentru debutul în noul sezon, care va avea loc pe 25 august, contra lui Torino.

Chivu a vorbit despre planurile pentru noul sezon și consideră că amicalul cu Monaco a fost un test potrivit, însă vrea ca echipa să ajungă la un nivel fizic mult mai bun.

Cristi Chivu: „Fizic, nu suntem la capacitate maximă”

„A fost un test bun, dar vorbim despre fotbalul din august, iar lucrurile nu funcționează chiar cum ar trebui. Totuși, sunt mulțumit de această performanță și de dorința de a întoarce rezultatul (n.r. de la 0-1) în ciuda dificultăților întâmpinate.

Trebuie să ne recuperăm puțin. Mai avem 17 zile până la debutul în campionat împotriva lui Torino și avem nevoie de astfel de meciuri. Victoria a fost importantă, dar voi ține cont de performanță.

Este dificil de analizat. Fizic, nu suntem încă la capacitate maximă din cauza antrenamentelor intense din ultimele zile. Ne-a lipsit claritatea în fața porții: în primele minute am avut mai multe ocazii clare, eram încă în unsprezece oameni.

Nu mă interesează prea mult rezultatul, mă interesează ca echipa să capete încredere și energie pentru ceea ce va urma”, a declarat Chivu după meci, potrivit gazzetta.it.

Chivu va debuta în Serie A, pe banca lui Inter, pe 25 august, contra lui Torino. Până acum, tehnicianul i-a pregătit pe „nerazzurri” doar la Mondialul Cluburilor.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport