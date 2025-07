„Există 1000 de jucători mai buni”  Fostul președinte al Barcelonei critică modul de abordare al clubului catalan, în negocierile pentru Nico Williams

Joan Gaspart (80 de ani), fostul președinte al celor de la FC Barcelona, a vorbit despre eșecul de la negocierile pentru transferul lui Nico Williams (22 de ani), dar și despre lipsa de pasiune de la club.

Gaspart a condus clubul catalan între 2000 și 2003, după ce a îndeplinit funcția de vicepreședinte al Barcelonei în timpul președinției lui Josep Lluis Nunez între 1978 și 2000.

Joan Gaspart, despre Nico Williams: „Exista 1000 de jucători mai buni decât el”

Gaspart a vorbit despre Nico Williams, vedeta celor de la Athletic Bilbao, fotbalist care a declinat oferta catalanilor și a ales să rămână la clubul basc.

„Nico Williams este un jucător grozav, dar acum problema nu mai este la FC Barcelona. Sunt sigur că există 1.000 de jucători mai buni decât el în lume. Acum problema o are Bilbao. Sper să nu spună că e vina noastră.

Când jucătorii își dau seama că primesc jumătate din jumătate, din jumătatea a ceea ce câștigă un jucător (Nico Williams), nu le va plăcea.

Și a doua problemă: dacă Nico Williams nu marchează 50 de goluri pentru Athletic, fanii îl vor fluiera”, a declarat Gaspart, în podcastul „Solo para Cules”, citat de marca.com.

Joan Gaspart, critic la adresa modului de negociere al Barcelonei: „ Nu-mi spuneți povești!”

Fostul președinte al clubului a scos în evidență lipsa de pasiune de la clubul catalan și a dat câteva exemple de transferuri importante reușite în trecut de FC Barcelona.

„Barcelona este un club al pasiunii. Și pasiunea nu este insuflată de un profesionist, ci de cineva care o are. Cel care nu este plătit să fie fan Barça. Și aceasta nu este o critică la adresa domnului Deco. Cel care l-a adus pe Hansi Flick a fost Laporta, nu directorul sportiv.

Nu-mi spuneți povești! I-am transferat pe Maradona, Rivaldo, Zubizarreta, Bakero...Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Odată ce antrenorul îți spune ce antrenor vrea, pasiunea este cea care îl convinge pe jucător să vină.

Este vorba de întâlnirea față în față, trebuie să-l privești în ochi, să-l cauți, să-l curtezi.

Nu a existat pasiune, iar asta nu este o critică la adresa lui Deco, care este un profesionist care este astăzi la Barcelona și poate mâine va fi la o altă echipă care îl plătește mai mult.

Eu nu am fost plătit pentru ceea ce am făcut. Am făcut-o din pasiune. Și când faci cu pasiune, este foarte greu să-ți scape ceva.

Pe mine, reprezentantul lui Nico Williams nu m-ar fi putut păcăli, l-aș fi «mirosit» imediat.

Când încheiam negocierile, știți ce spuneau impresarii despre mine? «Mai bine îmi scot un dinte decât să negociez cu nemernicul ăla de Joan Gaspart!». Asta spuneau. De ce? Pentru că puneam atât de multă pasiune pe care celălalt nu o putea înțelege.

El își apăra salariul sau comisionul. Eu nu apăram un comision, apăram un obiectiv și cu asta basta. Și dacă trebuia să merg la Buenos Aires, o făceam de câte ori era nevoie și îl aduceam pe cel mai bun jucător din lume la acea vreme, Diego Armando Maradona”.

Gaspart a mai amintit de negocierile cu Andoni Zubizarreta, goalkeeperul transferat de Barcelona de la Athletic Bilbao în 1986:

„Să vorbească cu Andoni Zubizarreta ca să le spună cum am semnat eu cu el. Când Zubi era ezitant și i-am spus să mă pună în legătură cu soția lui. Am vorbit cu soția și am pus pasiune în asta. «Știi ce ratează soțul tău dacă nu vine la Barça?», am întrebat-o. Când am închis, cei doi au discutat, apoi Zubizarreta m-a sunat și mi-a spus «Joan, unde să semnez?». Această pasiune a conducerii este ceea ce trebuie să recuperăm”.

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

