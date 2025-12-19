„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV

AEK Atena - U Craiova 3-2. Emil Grădinescu (66 de ani), comentator TV, a criticat modul în care au fost gestionate reluările video în timpul meciului din Conference League.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Emil Grădinescu: „Vreau să fac o plângere oficială”

„În calitate de angajat al unei televiziuni deținătoare de drepturi, vreau să fac o plângere oficială la UEFA sau la cine gestionează drepturile astea pentru că nu este admisibil să nu am reluări la faze extrem de problematice!

De exemplu: ratarea lui Baiaram. Este ceva foarte dubios, este o intrare târzie, Baiaram atinge mingea, este identică cu faza din care AEK primește penalty.

Mai este una unde nu am avut nici măcar reluare, lucrurile trebuie sa fie monitorizate şi supravegheate. Nu este în regulă!”, a declarat Grădinescu, potrivit primasport.ro.

Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.

AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 6 16 2. Rakow 6 14 3. AEK Atena 6 16 4. Sparta Praga 6 13 5. Rayo Vallecano 6 13 6. Shaktar 6 13 7. Mainz 6 13 8. AEK Larnaca 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lausanne 6 11 10. Crystal Palace 6 10 11. Lech Poznan 6 10 12. Samsunspor 6 10 13. Celje 6 10 14. AZ Alkmaar 6 10 15. Fiorentina 6 9 16. Rijeka 6 9 17. Jagiellonia 6 9 18. Omonia 6 8 19. Noah 6 8 20. Drita 6 8 21. KuPS 6 7 22. Shkendija 6 7 23. Zrinjski 6 7 24. Sigma Olomouc 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. U Craiova 6 7 26. Lincoln Red Imps 6 7 27. Dinamo Kiev 6 6 28. Legia 6 6 29. Slovan Bratislava 6 6 30. Breidablik 6 5 31. Shamrock Rovers 6 4 32. Hacken 6 3 33. Hamrun 6 3 34. Shelbourne 6 2 35. Aberdeen 6 2 36. Rapid Viena 6 1

