CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu +43 foto
Iuliu Mureșan. Foto: Captură YouTube/CFR 1907 Official
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 11:00
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 11:04
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a subliniat că obținerea licenței pentru sezonul viitor rămâne o prioritate pentru ardeleni.
  • Oficialul spune că este în căutarea de soluții pentru a asigura stabilitatea grupării ardelene, care traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

Una dintre opțiuni este vânzarea unor jucători importanți, printre care și atacantul Louis Munteanu (23 de ani).

CFR Cluj riscă să nu obțină licența. Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței”

„De-asta muncesc și de-asta am fost chemat din nou la echipă, să îmbunătățim niște lucruri. Facem asta și vedeți că rezultatele sunt semnificativ mai bune.

Fără bani nu poți să faci. Am avut și niște momente de cumpănă, dar am trecut cu bine. Dacă nu luăm licența e o problemă foarte mare.

Am dat o sumă de bani și ne-am eșalonat. Financiar nu stă prea bine clubul. Căutăm în fiecare zi variante”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Președintele a explicat că principalul mijloc de redresare financiară este vânzarea de jucători, iar un posibil transfer al lui Louis Munteanu ar putea fi suficient pentru a echilibra situația.

Cea mai importantă sursă este vânzarea de jucători. Dacă îi dăm pe cei mai buni, nu știu dacă putem să aducem fotbaliști în locul lor, la fel de buni. Există pericolul insolvenței, dar noi sperăm să evităm. Iuliu Mureșan

Louis Munteanu, cotat la 5 milioane de euro conform transfermarkt.com, a înscris doar trei goluri în cele 21 de meciuri jucate de el în acest sezon.

În stagiunea 2024-2025, atacantul reușise 25 de goluri în 42 de partide, cel mai bun sezon din cariera sa.

Întrebat de câți bani are nevoie CFR Cluj pentru a scăpa de probleme, Mureșan a răspuns:

„Dacă îl transferăm pe Louis Munteanu la o sumă corespunzătoare, ar fi de ajuns. Am putea să ne oprim la el sau mai dăm încă un jucător maximum, dar nu mai mulți, pentru a ieși din necazul ăsta financiar”.

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Ce urmează pentru CFR Cluj în Superliga

Elevii lui Daniel Pancu se află pe locul 11, cu 23 de puncte acumulate în 20 de partide.

CFR o va înfrunta astăzi pe FC Botoșani, în deplasare, de la ora 20:00.

Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Golul înscris de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

12:53
