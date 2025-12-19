A făcut 8 înlocuiri într-un joc Antrenorul învins de FCSB a schimbat aproape toată echipa în timpul meciului » De ce e regulamentar!
Una dintre cele opt schimbări făcute de Go Ahead Eagles în Cupa Olandei, cu Roda Kerkrade Foto: Imago
A făcut 8 înlocuiri într-un joc Antrenorul învins de FCSB a schimbat aproape toată echipa în timpul meciului » De ce e regulamentar!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 14:17
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 14:17
  • Melvin Boel, antrenorul care a înfruntat FCSB în acest sezon de Europa League (0-1), a înlocuit opt jucători la Go Ahead Eagles în meciul din Cupa Olandei cu Roda Kerkrade. Și nu a încălcat regulamentul.

Mulți fani români au aflat de Melvin Boel pe 25 septembrie 2025, când FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles, 1-0 în deplasare, la Deventer, în prima etapă de Europa League.

Opt jucători schimbați la Go Ahead Eagles în meciul de la Kerkrade

Antrenorul olandez, 38 de ani, iese acum în evidență în Cupa Țărilor de Jos.

Nu doar pentru calificarea în „optimi”, după 1-1, 3-1 la penaltyuri pe terenul Rodei Kerkrade (D2).

În acest meci, Boel a făcut nu mai puțin de opt înlocuiri în echipă și nu a încălcat regulamentul, a subliniat presa batavă. Iată de ce!

Cinci înlocuiri normale. Plus două „albe” pentru accidentări craniene

În minutul 29, întâia schimbare: Breum, accidentat, i-a lăsat locul lui Goudmijn.

În minutele 76 și 85, două înlocuiri duble. Substituise deja cinci jucători.

Accidentarea la cap a unui jucător de la Roda i-a permis o înlocuire în plus lui Go Ahead Foto: Imago Accidentarea la cap a unui jucător de la Roda i-a permis o înlocuire în plus lui Go Ahead Foto: Imago
Accidentarea la cap a unui jucător de la Roda i-a permis o înlocuire în plus lui Go Ahead Foto: Imago

În minutul 90+5, Sivertsen a fost schimbat cu Pettersson. Era accidentat la cap și, în cazul afecțiunilor craniene, înlocuirea nu e luată în calcul, fiind numită „schimbare albă”.

Când adversarii scot și ei de pe teren un jucător accidentat la cap, beneficiezi de încă o „schimbare albă”. Și a profitat Dirksen (105, intrat după ieșirea lui James). 

Și schimbarea acceptată în prelungiri la Go Ahead

Înainte (96), Boel apelase la altă rezervă, Blomme, pentru Adelgaard. Înlocuirea acceptată de regulament pentru prelungiri.

Și s-a ajuns la opt! Antrenorul a modificat aproape întreaga echipă, însă totul a fost corect.

cupa olandei SCHIMBARE Roda Kerkrade REGULAMENT Țările de Jos go ahead eagles
