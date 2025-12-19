Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României

Umit Akdag, 22 de ani, este intens curtat de FRF, care încearcă să-l convingă să joace pentru România.

Fundașul central de la Alanyaspor are tot mai multe oferte din Super Lig. Numai de la cluburi mari.

Umit Akdag s-a născut la București, a jucat la naționala U21 a României (10 meciuri, două goluri), dar încă nu s-a decis asupra țării pe care vrea să o reprezinte la seniori.

A părut să aleagă Turcia, rivala „tricolorilor” în semifinala barajului CM 2026. Totuși, nu a anunțat nimic până acum.

FRF se luptă pentru stoperul în vârstă de 22 de ani.

1,5 milioane de euro este cota lui Umit Akdag (Transfermarkt)

Nu doar cluburile din Istanbul îl vor pe Umit Akdag

Înainte de a lua o hotărâre asupra selecționatei, fundașul central se gândește la echipa de club.

În ianuarie, este posibil ca Akdag să se transfere de la Alanyaspor, unde e coleg cu Ianis Hagi.

2028 este anul în care expiră contractul lui Umit Akdag cu Alanyaspor

Jocul său bun a atras atenția tuturor marilor cluburi din Super Lig. Beșiktaș a deschis cursa pentru Umit, ulterior a apărut propunerea lui Galatasaray.

Și Trabzonspor încearcă să-l transfere pe Umit Akdag

Acum, a treia ofertă. Altă grupare importantă, însă nu din Istanbul.

Trabzonspor îl are printre prioritățile mercato pe stoperul-stânga al Alanyei, susțin A Spor și Fotomac.

Jucătorul atrage și pentru că poate evolua nu doar în centrul defensivei, ci și fundaș stânga.

17 meciuri a jucat Umit Akdag în acest sezon la Alanyaspor: un gol, două assisturi, patru cartonașe galbene în Super Lig și Cupa Turciei

