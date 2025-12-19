Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României

- Umit Akdag, 22 de ani, este intens curtat de FRF, care încearcă să-l convingă să joace pentru România.
- Fundașul central de la Alanyaspor are tot mai multe oferte din Super Lig. Numai de la cluburi mari.
Umit Akdag s-a născut la București, a jucat la naționala U21 a României (10 meciuri, două goluri), dar încă nu s-a decis asupra țării pe care vrea să o reprezinte la seniori.
A părut să aleagă Turcia, rivala „tricolorilor” în semifinala barajului CM 2026. Totuși, nu a anunțat nimic până acum.
FRF se luptă pentru stoperul în vârstă de 22 de ani.
Nu doar cluburile din Istanbul îl vor pe Umit Akdag
Înainte de a lua o hotărâre asupra selecționatei, fundașul central se gândește la echipa de club.
În ianuarie, este posibil ca Akdag să se transfere de la Alanyaspor, unde e coleg cu Ianis Hagi.
Jocul său bun a atras atenția tuturor marilor cluburi din Super Lig. Beșiktaș a deschis cursa pentru Umit, ulterior a apărut propunerea lui Galatasaray.
Și Trabzonspor încearcă să-l transfere pe Umit Akdag
Acum, a treia ofertă. Altă grupare importantă, însă nu din Istanbul.
Trabzonspor îl are printre prioritățile mercato pe stoperul-stânga al Alanyei, susțin A Spor și Fotomac.
Jucătorul atrage și pentru că poate evolua nu doar în centrul defensivei, ci și fundaș stânga.