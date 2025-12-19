Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești +14 foto
foto: Imago
Blestemul „2-0" Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești

Viorel Tudorache
Publicat: 19.12.2025, ora 09:52
Actualizat: 19.12.2025, ora 10:01
  • Universitatea Craiova a intrat în istoria neagră a fotbalului românesc după ce a ratat calificarea în primăvara Conference League, pierzând incredibil cu 2-3 pe terenul lui AEK Atena, după ce a condus cu 2-0.
  • Drama alb-albaștrilor se alătură altor episoade dureroase în care echipe românești au văzut cum victorii europene se destramă în ultimele minute.

Universitatea Craiova a trăit la Atena una dintre cele mai dureroase seri din istoria sa europeană.

Alb-albaștrii au condus cu 2-0 pe terenul lui AEK și păreau să aibă calificarea în primăvara Conference League la îndemână, dar au pierdut incredibil cu 2-3.

Drama Universității Craiova de la Atena nu e unică în fotbalul românesc

Totul s-a spulberat însă într-un final incredibil, cu două goluri primite în prelungiri, ultimul din penalty, la ultima fază.

Vestiarul s-a cufundat în șoc, iar suporterii au rămas fără explicații. O seară de vis s-a transformat într-un coșmar.

Drama Craiovei intră în galeria neagră a calificărilor ratate de echipele românești în cupele europene, după ce au condus cu 2-0 sau chiar mai mult.

AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures

Penalty-ul făcut de Houri în prelungiri. Captură Prima Sport AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
Coșmarul Middlesbrough

În 2006, Steaua a suferit poate cea mai devastatoare prăbușire europeană din istoria recentă a fotbalului românesc. După sfertul istoric cu Rapid, echipa pregătită pe atunci de Cosmin Olăroiu a jucat cu Middlesbrough în semifinalele Cupei UEFA.

Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 în tur, iar în Anglia au ajuns să conducă cu 2-0, prin golurile lui Nicolae Dică (16) și Goian (24). Cu 3-0 la general, finala părea ca și asigurată.

A urmat însă un colaps total, patru goluri primite: Maccarone (33, 89), Viduka (64) și Riggott (73). Un 4-2 neverosimil și o semifinală pierdută într-un mod care încă bântuie memoria suporterilor.

FOTO Imago
FOTO Imago

Rapid a avut 2-0 cu Anderlecht și a luat trei goluri după pauză

Un alt alt colaps incredibil s-a întâmplat în 2003, când Rapid București, sub conducerea lui Mircea Rednic, a ratat o șansă uriașă de a pătrunde în grupele Champions League. Feroviarii au întâlnit Anderlecht în turul 2 preliminar.

După 0-0 în tur, Rapid a făcut la Bruxelles o primă repriză extraordinară și a avut 2-0 la pauză, prin golurile lui Robert Ilyeș (42) și Florin Bratu (45).

Fanii giuleșteni visau cu ochii deschiși la calificarea în turul 3, pe atunci ultimul hop pentru accesul la „masa bogaților”.

Doar că partea secundă a fost de coșmar, Jestrovic (50), Zetterberg (52) și Seol Ki-Hyeon (75) au întors scorul, iar Rapid a fost eliminată într-un mod incredibil: 3-2 după ce a condus cu 2-0.

FOTO Imago
FOTO Imago

Episodul Oțelul Galați - HIT Gorica: calificare spulberată de la 4-0

În 1997, Oțelul Galați a jucat în primul tur preliminar din Cupa UEFA cu HIT Gorica. După ce pierduse cu 0-2 prima manșă în Slovenia, echipa pregătită de regretatul Vasile Simionaș, a condus cu 4-0 în retur, prin reușitele lui Ștefan (19, 23 - penalty), State (66) și Viorel Ion (75).

Calificarea părea decisă, dar drama s-a declanșat în ultimele patru minute. Gorica a marcat de două ori, prin Protega (86) și Demirovic (90), s-a terminat 4-2, și a mers mai departe grație golurilor marcate în deplasare, lăsând Oțelul într-o stare de șoc total.

Dinamo București, drama de la Köln

Și chiar mai departe în timp, în toamna anului 1974, Dinamo București a trăit o seară halucinantă precum Universitatea Craiova la Atena.

În turul 2 al Cupei UEFA, formația din Ștefan cel Mare s-a desprins la 2-0 după doar opt minute pe terenul celor de la FC Köln, prin golurile lui Custov și Dudu Georgescu. După 1-1 în tur, calificarea părea foarte aproape.

Nemții au revenit treptat. Overath (18) a redus din diferență, Neumann (58) a egalat. Totul s-a prăbușit după ce Cornel Dinu a fost eliminat (64).

Dieter Müller (73) a înscris golul care a hotărât soarta calificării, transformând un început promițător într-un deznodământ dureros pentru echipa română.

