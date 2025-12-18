Stoinov, propus în străinătate Fundașul ar putea pleca de la Dinamo după doar 5 luni petrecute în România

Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul lui Dinamo, ar fi fost propus la mai multe cluburi din afara României, după doar câteva luni petrecute la gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Radu Baicu, senior scout la Parma, în Serie A, a scris despre posibilitatea ca fundașul israelian să o părăsească pe Dinamo în luna ianuarie.

Nikita Stoinov, propus la cluburi din străinătate pentru un transfer în ianuarie

Ajuns la Dinamo în luna iulie, Stoinov ar putea pleca de la Dinamo după doar 5 luni, grație evoluțiilor convingătoare din actualul sezon.

Radu Baicu, Senior Scouter-ul celor de la Parma, a scris despre faptul că agenții lui Stoinov au început să îl propună pe israelian la cluburi din afara României, scopul fiind acela de a-l transfera pe jucător în luna ianuarie.

„Stoinov, de la Dinamo, a început să fie propus pe afară, pentru un transfer în ianuarie”, a scris Radu Baicu pe Substack.

Stoinov a jucat în acest sezon 19 meciuri în tricoul lui Dinamo, în campionat și Cupă, fiind unul dintre jucătorii apreciați de Zeljko Kopic.

Conform transfermarkt.com, Nikita Stoinov este cotat la 550.000 de euro. Grație evoluțiilor bune de la Dinamo, fundașul a fost convocat în premieră la echipa națională a Israelului, la acțiunea din luna octombrie.

